Slovenskí vojaci evakuovali z Bejrútu takmer sto ľudí, do Libanonu dopravili aj humanitárnu pomoc

8.10.2024 (SITA.sk) - Slovenskí vojaci evakuovali z letiska v libanonskom Bejrúte takmer stovku občanov z 12 krajín. Na evakuácii sa podieľala necelá dvadsiatka slovenských vojakov Vzdušných síl a Síl pre špeciálne operácie počas štyroch letov, v úzkej spolupráci so zložkami ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a letky ministerstva vnútra. „Našou úlohou je plniť prepravné úlohy najmä tam, kde bežné dopravné lietadlá pôsobiť nemôžu. Ako sme opäť ukázali, sme pripravení poskytnúť naše schopnosti všade, kde treba pomôcť," uviedol po návrate kapitán lietadla C-27J Spartan.Najnebezpečnejšiu časť trasy priamo v libanonskom vzdušnom priestore absolvovali evakuovaní občania na palube vojenského špeciálu, aby na nasledujúci let mohli využiť štandardné, civilné dopravné lietadlá. Slovenskí vojaci do Libanonu zároveň dopravili viac ako dve tony potravín a zdravotníckeho materiálu vo forme humanitárnej pomoci.Potvrdili, že sú strategickou rezervou štátu, pripravenou takmer okamžite zasiahnuť na pomoc občanom v núdzi, bez ohľadu na vlastnú bezpečnosť, či sa jedná o vojenské alebo nevojenské ohrozenie, uviedol hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič.