MSV v Brne predstaví inovatívne priemyselné technológie

2.10.2023 (SITA.sk) - 64. Medzinárodný strojársky veľtrh sa uskutoční na brnenskom výstavisku od 10. do 13. októbra 2023. Medzi hlavné témy bude patriť digitalizácia, energetický manažment či autonómna mobilita.Tohtoročný ročník je výnimočný svojou vysokou medzinárodnosťou. Vracajú sa spoločnosti z ázijských regiónov a pripravujú sa významné obchodné misie zo Spojených štátov amerických, Holandska, Indie, Kolumbie, Uzbekistanu a ďalších krajín. Predstaví sa aj 70 firiem zo Slovenska, ktoré predstavia například technológie z oblasti obrábania a tvárnenia, zvárania, plastov a logistiky.Tento rok veľtrh reflektuje aj situáciu na Ukrajine a v pavilóne A bude s podporou Ministerstva priemyslu a obchodu ČR zriadená platforma Contakt Ukraine, ktorá umožní firmám ponúknuť technológie a podieľať sa tak na obnove Ukrajiny.Na brnianskom výstavisku sa tento rok predstavia firmy zaoberajúce sa autonómnou dopravou. Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si jazdu autonómnym autobusom od spoločnosti Aurrigo. Vozidlo sa dokáže pohybovať po určenej trase bez vodiča, vyhýbať sa prekážkam alebo v prípade potreby aj zastaviť. Na výstavisku bude k dispozícii aj autonómny robot BringAuto Last Mile Delivery, ktorý dokáže doručiť balíky konkrétnym zákazníkom. Autonómna doprava budúcnosti je na brnenskom výstavisku zastúpená vďaka projektu LivingLAPT, ktorý podporuje EIT Urban Mobility, iniciatíva Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), orgánu Európskej únie. Na realizácii pavilónu autonómie sa podieľa aj výskumná organizácia PowerHUB.Medzinárodný strojársky veľtrh a sprievodné podujatia sa na brnianskom výstavisku začnú v utorok 10. októbra 2023 a potrvajú do piatka 13. októbra 2023. Otvorený bude denne od 9.00 do 17.00, posledný deň do 16.00.Informačný servis