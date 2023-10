Voňavý a čistý domov v predvianočnom období – Frosch

2.10.2023 (SITA.sk) - Vianoce sa pomaly blížia. Aby sme si všetci mohli vychutnať čo najviac oných všade spomínaných chvíľok pohody a pokoja, začneme včas. A to napríklad s upratovaním. Je jasné, že do Štedrého dňa všetko nevydrží na sto percent čisté, ale napríklad okná možno zvládnuť s predstihom. A pokiaľ zvolíme tých správnych pomocníkov, potom aj celkom ľahko. Umývanie okien je pravdepodobne jedna z najmenej obľúbených domácich prác. Väčšinou táto činnosť zaberie veľa času a je spojená s fyzickou námahou. Pokiaľ však použijete správne vybavenie a budete sa riadiť niekoľkými cennými radami, bude to hotové rýchlejšie. Ekologická značka Frosch má pre vás tip v podobe Frosch Bio Spiritus čističe skiel. V boji s vodným kameňom pomôže zase čistiaca levanduľová rada, ktorej základom je levanduľový olej. Ten má okrem príjemnej vône preukázateľné hygienické účinky. Taktiež čističe z malinovej rady úspešne bojujú s vodným kameňom s pomocou malinového octu. Frosch Univerzálny octový čistič potom využijete pri upratovaní celého bytu. Účinne odstraňuje vodný kameň a pohlcuje pachy. Jedlá sóda je potom úplne univerzálny pomocník, ktorý výborne umyje aj začadené sklá krbov a kameň. Produkty Frosch spojuje vysoko účinné zloženieIngrediencie ako sóda, ocot, citrón a ďalšie osvedčené suroviny vo vyváženej kombinácii sú účinné, v prírode celkom biologicky odbúrateľné, a naviac sú bezpečné pre nás a náš domov. Ďalšími ingredienciami produktov Frosch sú výťažky z borievky, borovice, bio alkohol, jemne mletý mramor a ďalšie. Tak pokojné, čisté a voňavé Vianoce s pomocníkmi Frosch.Značka Frosch súčasne predstavuje prielomový recyklovateľný sprej a posúva udržateľnosť na novú úroveň. Frosch vyvinul skutočne stopercentne recyklovateľný obal, takzvaný 3R sprej. Európa každoročne likviduje stovky miliónov sprejov formou tepelnej recyklácie alebo dokonca uložením na skládky, namiesto toho, aby mali možnosť sa tieto obaly vrátiť späť do užívania. Vyrobiť ľahko a rýchlo avšak dnes už nestačí, a tak Frosch ako prvý prichádza so znížením – redukciou o osemnásť percent menej plastových materiálov pri výrobe obalov. Firma je schopná vyrobiť z recyklátu znovu funkčné a použiteľné – reuse, čo funguje aj po viac ako piatich tisícoch stlačeniach, teda strieknutiach. Spreje sú recycle, teda stopercentne recyklovateľné. Výrobky uvedené na trh obsahujú už dvadsať deväť percent recyklátu. Plánom značky Frosch je dosiahnuť až na sto percent v nasledujúcich rokoch. Tieto výrobky sa už dnes zaradili do rodiny ekologických prípravkov. Plne vám slúžia, a pritom nemajú vplyv na znečisťovanie a zaťažovanie našej planéty. Frosch v týchto dňoch zaraďuje v týchto obaloch 3R do predaja napríklad Frosch BIO Spiritus čistič skiel, Frosch Čistič vodného kameňa s malinovým octom, Frosch Čistič na kúpeľne a sprchy s citrónom alebo Frosch Levanduľový hygienický čistič a ďalšie."Nové spreje sú doplnené tiež o náhradné náplne, ktoré sú úplne recyklovateľné a odpovedajú princípom Cradle-to-Cradle®. Približne 85 % obalového materiálu nie je potlačené a možno ho tak recyklovať bez straty kvality. Zostávajúcich 15 %, potlačený štítok, je úplne recyklovateľný, pretože sa nepoužívajú žiadne lepidlá ani spojivá.dodáva Markéta Terčová, obchodná riaditeľka značky Frosch.FB @frosch.czsk, www.frosch-eko. sk Informačný servis