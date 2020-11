MTV Europe Music Awards ovládla juhokórejská skupina BTS, jedna trofej sa ušla aj Lady Gage

David Guetta zahral z Budapešti

Špeciálnu cenu získali novinárky





Prehľad víťaziek a víťazov MTV EMAs 2020:



Najlepší videoklip: DJ Khaled featuring Drake - Popstar (starring Justin Bieber)

Najlepší interpret alebo interpretka: Lady Gaga

Najlepšia pieseň: BTS - Dynamite

Najlepšia spolupráca: Karol G - Tusa ft Nicki Minaj

Najlepší popový interpret alebo interpretka: Little Mix

Najlepšia skupina: BTS

Najlepší nováčik: Doja Cat

Najväčší fanúšikovia: BTS

Najlepší latino interpret alebo interpretka: Karol G

Najlepší rockový interpret alebo interpretka: Coldplay

Najlepší hip-hopový interpret alebo interpretka: Cardi B

Najlepší elektronický interpret alebo interpretka: David Guetta

Najlepší alternatívny interpret alebo interpretka: Hayley Williams

Video pre dobro: H.E.R. - I Can't Breathe

Najlepší interpret z relácie MTV Push: YUNGBLUD

Najlepší virtuálny koncert: BTS BANG BANG CON - The Live





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2020 (Webnoviny.sk) - Nedeľné udeľovanie MTV Europe Music Awards ovládla juhokórejská popová skupina BTS , ktorá získala štyri trofeje. Sedemčlenná chlapčenská formácia zo Soulu získala ceny za najlepšiu pieseň (Dynamite) a najlepší virtuálny koncert, vyhlásili ju za najlepšiu skupinu a taktiež ocenili jej fanúšikov.Trofej pre najlepšiu interpretku získala Lady Gaga , ktorá mala pred udeľovaním cien v hre najviac nominácií, no napokon bodovala len v jednej kategórii. Cardi B vyhlásili za najlepšiu hip-hopovú interpretku, Coldplay získali cenu v rockovej kategórii, Haley Williams medzi alternatívnymi interpretmi, Little Mix ovládli pop a Karol G latino, pričom posledná menovaná si spolu s Nicki Minaj vyslúžila vďaka nahrávke Tusa aj trofej v kategórii Najlepšia spolupráca. David Guetta , ktorého vyhlásili za najlepšieho interpreta v kategórii elektronickej hudby, počas šou aj zahral z pódia v Budapešti.Okrem neho sa v programe predstavili napríklad aj Alicia Keys Sam Smith , Doja Cat a DaBaby, pričom v súvislosti s pandémiou koronavírusu ich vystúpenia nakrúcali na rôznych miestach po Európe. O moderovanie galavečera sa postarala dievčenská skupina Little Mix. Organizátori si pripomenuli aj nedávno zosnulého Eddieho Van Halena , ktorému vzdali poctu Tom Morello a St. Vincent.Špeciálnu MTV EMA Generation Change Award, ktorú počas ceremoniálu udelili už tretí rok po sebe, dali piatim ženám, ktoré "zasvätili svoj čas, energiu a schopnosti snahám o rasovú a sociálnu spravodlivosť na celom svete".Sú to investigatívna novinárka Kiki Mordi, ktorá v Nigérii bojuje za ukončenie činnosti špeciálneho policajného protikorupčného oddielu známeho ako SARS, bojovníčka za rasovú spravodlivosť vo Veľkej Británii Temi Mwale, fotografka Catherhea Potjanaporn, ktorá v Malajzii bojuje proti kolorizmu, brazílska módna žurnalistka Luiza Brasil a čierna transrodová spisovateľka a aktivistka Raquel Willis zo Spojených štátov.