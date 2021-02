Muchová dosiahla najväčší úspech kariéry, v Melbourne vyradila jednotku pavúka a zahrá si semifinále

Splnený sen

Mentálny kouč zo Slovenska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Česká tenistka Karolína Muchová dosiahla zatiaľ najväčší úspech svojej kariéry. Dvadsaťštyriročná rodáčka z Olomouca sa na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne prebojovala už do semifinále, keď z pozície 25. nasadenej hráčky vyradila líderku rebríčka WTA a jednotku "pavúka" domácu Ashleigh Bartyovú za 121 minút 1:6, 6:3, 6:2.Utorkový triumf Češky nad favoritkou je o to cennejší, že v súboji na dvorci Arény Roda Lavera prehrávala 1:6 a 0:2. Do grandslamového semifinále sa dostala premiérovo, jej doterajším maximom bolo štvrťfinále z Wimbledonu 2019."Splnil sa mi sen. Úspech na grandslame bol pre mňa hlavný cieľ. Ako malá som dostala svoj prvý notebook a ako pozadie som si tam dala fotku Arény Roda Lavera. Priala som si, aby som si v nej mohla zahrať alebo sa tam aspoň pozrieť. A dnes som v nej vyhrala štvrťfinále, čo je nádhera," opísala svoje pocity Karolína Muchová v rozhovore pre web iDnes.cz. Semifinálovou súperkou Češky bude Američanka Jennifer Bradyová, ktorá v stredu zdolala krajanku Jessicu Pegulovú 4:6, 6:2, 6:1.V úvode druhého setu mala česká tenistka závraty z horúčavy a vyžiadala si pauzu na ošetrenie. "Motala sa mi hlava. Možnosť pauzy volím nerada, vždy nad ňou istý čas rozmýšľam. Už som si myslela, že omdliem. Možno som o pauzu požiadala o niečo neskôr, ako som mala," ozrejmila Muchová.Pod jej úspechom má podpis aj Slovák, česká tenistka totiž spolupracuje s mentálnym koučom Radkom Šefčíkom. Ten v minulosti spolupracoval aj s Dominikou Cibulkovou, Tomášom Berdychom či Petrou Kvitovou.A čo Muchová čaká od semifinále proti Bradyovej? "Je to veľmi dobrá hráčka s agresívnym štýlom, rozhodne ma čaká ťažká bitka. V poslednom čase sa jej darí. Musím zase vytiahnuť svoj najlepší tenis. Teším sa!" povedala Češka podľa iDnes.cz.