Medvedev vo štvrťfinále Australian Open zdolal Rubľova, ruské derby dohrával s kŕčom v stehne (video)

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Daniil Medvedev dohrával štvrťfinálový duel s krajanom Andrejom Rubľovom na Australian Open s kŕčom v ľavom stehne, ale presvedčivé víťazstvo si nenechal ujsť.Medvedev zdolal Rubľova za 2:05 h 7:5, 6:3, 6:2 a po tretí raz v kariére, resp. prvýkrát v Melbourne sa prebojoval do semifinále na turnaji tzv. veľkej štvorky. Ihneď po zápase si nechal masírovať stehenný sval a až potom sa postavil pred kamery na tradičný rozhovor s víťazom.V Aréne Roda Lavera vládla počas ruského súboja taká horúčava, že hráči sa počas voľných chvíľ medzi výmenami častejšie zdržiavali v tieni, aby aspoň na chvíľu boli v bezpečí pred páliacim slnkom. Oficiálny údaj hovorí o teplote takmer 30 °C v tieni, ale na kurte sa to skôr blížilo k štyridsiatke."Toto bol prvý naozaj horúci deň. Vždy sa smejeme na Andrejovi Rubľovovi, že je ako Duracell a ide na baterky. Teraz sa mi však podarilo unaviť ho," skonštatoval Medvedev s úsmevom na tvári. "Po niektorých neskutočných výmenách sme mali problém nadýchnuť sa. Nakoniec som to nejako zvládol v troch setoch. Ďalší by už bol veľmi nebezpečný," dodal Medvedev.Dvadsaťštyriročný Moskovčan žijúci v Monte Carle opäť potvrdil životnú formu, ktorá trvá od sklonku minulej sezóny a jeho triumfu na majstrovskom turnaji ATP Finals v Londýne. Medvedev predĺžil sériu víťazných zápasov na 19, z toho 11 z nich dosiahol proti hráčom z najlepšej svetovej desiatky.Proti Rubľovovi si zachoval čistý štít na zápasy (4:0) aj sety (10:0). Jeho súperom v semifinále bude lepší z dvojice Rafael Nadal (Šp.-2) - Stefanos Tsitsipas (Gréc.-6). Už teraz je však isté, že Medvedev po Australian Open vystrieda Dominica Thiema na tretej priečke singlového renkingu ATP.Rusi majú v semifinále aj 114. hráča rebríčka Aslana Karaceva (po turnaji bude s určitosťou v Top 50), ktorý vôbec ako prvý debutant v histórii postúpil medzi najlepších štyroch na grandslamovom turnaji.Dvoch semifinalistov na "grandslame" mali predtým Rusi iba dvakrát - na US Open 2001 boli nimi Jevgenij Kafeľnikov a Marat Safin a na US Open 2006 Nikolaj Davydenko a Michail Južnyj. "Jeho jazda v Melbourne je úžasná. Je neuveriteľné, čo sa mu podarilo," komentoval Medvedev svojho krajana Karaceva.