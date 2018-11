Mugabe vládol do svojich 93 rokov. Už rok nie je prezidentom Zimbabwe

Robert Mugabe, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Harare 21. novembra (TASR) - V stredu 21. novembra uplynul rok, čo sa vzdal moci Robert Mugabe, prezident Zimbabwe a najstarší štátnik na africkom kontinente. Zo svojej funkcie odišiel ako 93-ročný v deň, keď začali poslanci rokovať o jeho zosadení. Jeho nástupcom sa stal Emmerson Mnangagwa, ktorý predtým patril k Mugabeho spojencom.Robert Mugabe sa narodil 21. februára 1924 v meste Kutama. Navštevoval misijnú základnú školu, potom prestúpil na strednú školu Kutama College, jednu z najlepších v Afrike.V tom čase bola Rodézia britskou kolóniou na juhu Afriky, ktorú založil koncom 19. storočia dobrodruh, obchodník a politik Cecil Rhodes. Severná Rodézia za riekou Zambezi bola predchodcom štátu Zambia. Na území Južnej Rodézie vznikla v roku 1965 samostatná Rodézia s belošskou vládou. Tá však bola od začiatku v medzinárodnej izolácii. Navyše proti nej bojovali černošskí povstalci podporovaní Sovietskym zväzom a Čínou. Boj v Rodézii bol totiž súčasťou studenej vojny a snahy získať africké štáty na stranu komunistického tábora.Mugabe začal študovať na Univerzite Fort Hare v juhoafrickom meste Alice, po čase odišiel a pokračoval v štúdiu v Driefonteine, Salisbury, Gwele a Tanzánii. Stal sa učiteľom v Zambii a v Ghane, kde sa zoznámil so svojou prvou manželkou Sally Hayfronovou. V Ghane sa začal politicky angažovať, ovplyvnil ho ghanský premiér Kwame Nkrumah.Z Ghany sa vrátil do Rodézie a pripojil sa k hnutiu Africký ľudový zväz Zimbabwe (ZAPU). Neskôr sa pridal k ľavicovo orientovanému Africkému národnému zväzu Zimbabwe (ZANU). V roku 1964 ho odsúdili na desať rokov väzenia za podvratnú činnosť. Počas pobytu za mrežami korešpondenčne vyštudoval niekoľko vysokých škôl, medzi nimi napríklad Londýnsku univerzitu.Po návrate z väzenia žil v Mozambiku, odkiaľ viedol boje proti vláde Iana Smitha v Rodézii. Ich intenzita narástla po roku 1972. V roku 1979 na území Rodézie operovalo asi 12.500 povstalcov. Na rokovania s nimi pristúpili predstavitelia krajiny pod tlakom medzinárodného spoločenstva. V decembri 1979 uzavreli prímerie.Mugabe sa koncom roka vrátil do svojej vlasti ako vodca oslobodzovacieho hnutia. Zvíťazil v marcových voľbách v roku 1980 a stal sa premiérom krajiny, ktorá sa premenovala na Zimbabwe. Od roku 1987 stál na jej čele ako prezident.V roku 1988 sa podarilo ukončiť občiansku vojnu, v ktorej proti sebe bojovali dva tábory povstalcov. Mugabe sa však čoraz viac uchyľoval k totalitným praktikám a postupne priviedol Zimbabwe k diktatúre. V roku 1998 napríklad zakázal homosexuálne vzťahy. Krajina ekonomicky upadala. V roku 2000 v nej prebehla pozemková "reforma", v rámci ktorej aj za cenu krvavých stretov štát zaberal pôdu farmárom. Asi 700.000 ľudí prišlo o svoje domovy.V dňoch 14. a 15. novembra 2017 v krajine prebehol nekrvavý prevrat, pri ktorom prevzala moc do rúk armáda a Mugabeho nechala v domácom väzení. Mugabe 20. novembra súhlasil so svojim odstúpením, pokiaľ armáda zaručí beztrestnosť jemu i jeho manželke. Napokon 21. novembra, keď hrozil začiatok impeachmentu, Mugabe definitívne odstúpil.Moc v krajine prevzal dovtedajší viceprezident Emmerson Mnangagwa, ktorý 24. novembra zložil v hlavnom meste Harare prísahu.