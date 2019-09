Mugabeho pohreb odložia o mesiac, pochovajú ho v mauzóleu

Na snímke prezidentská stráž nesie do helikoptéry truhlu s pozostatkami bývalého zimbabwianskeho prezidenta Roberta Mugabeho počas prevozu na štadión 13. septembra 2019 v Harare. Štátna rozlúčková ceremónia sa uskutoční v sobotu na Národnom futbalovom štadióne v Harare. Dlhoročný zimbabwiansky prezident Robert Mugabe zomrel v piatok 6. septembra 2019 v Singapure vo veku 95 rokov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Harare 13. septembra (TASR) - Pohreb zosnulého exprezidenta Zimbabwe Roberta Mugabeho sa uskutoční až zhruba o mesiac, aby mohli byť jeho pozostatky uložené do nového mauzólea v areáli národného pamätníka venovaného hrdinom boja za oslobodenie krajiny. Informoval o tom v piatok hovorca rodiny Leo Mugabe.," povedal novinárom exprezidentov synovec Leo, ktorého citovala agentúra AP.Rodina Roberta Mugabeho, ktorý zomrel 6. septembra vo veku 95 rokov v Singapure, a zimbabwianska vláda sa predtým sporili o to, či má byť pochovaný na svojej usadlosti v Kutame, severozápadne od hlavného mesta Harare, alebo v pamätníku národných hrdinov v metropole.Manželka Grace Mugabeová trvala na tom, aby bol zosnulému vystrojený súkromný pohreb bez oficiálnych štátnych ceremónii.Robert Mugabe vládol v Zimbabwe železnou rukou v rokoch 1980-2017, najskôr ako premiér a od roku 1987 prezident. Neskôr sa čoraz viac uchyľoval k totalitným praktikám a postupne priviedol Zimbabwe k diktatúre. V krajine počas jeho režimu nastala jedna z najväčších hyperinflácií na svete.V novembri 2017 prevzala moc do rúk armáda a prezident Mugabe následne odstúpil z funkcie. V úrade ho nahradil jeho dlhoročný spolupracovník a súčasný prezident Zimbabwe Emmerson Mnangagwa.Mugabeho zdravotný stav sa po odstúpení zhoršil. V nemocnici v Singapure strávil niekoľko uplynulých mesiacov a napokon tam 6. septembra 2019 zomrel.