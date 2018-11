Muhammad bin Salmán je na prvej zahraničnej ceste od vraždy novinára

Na snímke saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 22. novembra (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán odcestoval vo štvrtok na návštevu "bratských arabských krajín". Ide o jeho prvú zahraničnú cestu od vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorá sa stala 2. októbra na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na saudskoarabské štátne médiá.Muhammad bin Salmán navštívi na žiadosť svojho otca, kráľa Salmána, viacero arabských krajín, uviedlo kráľovstvo vo vyhlásení, ktoré zverejnila saudskoarabská agentúra SPA. Panarabská televízia al-Arabíja vlastnená Rijádom zase informovala, že prvou zástavkou korunného princa budú Spojené arabské emiráty (SAE), blízky spojenec Rijádu.Rijád sa pod paľbu kritiky a tlaku zo strany medzinárodného spoločenstva dostal po vražde Chášukdžího. Novinár, ktorý bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no neskoršie sa stal kritikom korunného princa, žil v dobrovoľnom exile v USA a písal pre denník Washington Post. Zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil.Saudskoarabská prokuratúra však neskôr oznámila, že bol úkladne zavraždený a rozštvrtený. V súvislosti s jeho vraždou dosiaľ Rijád obvinil 11 osôb a ďalšie vyšetruje. Saudskoarabský generálny prokurátor Saúd Mudžib žiada tresty smrti pre piatich obvinených Saudskoarabov. Tamojšie úrady však zároveň trvajú na tom, že samotný korunný princ s vraždou nič spoločné nemá.Muhammad bin Salmán by sa mohol na okraji budúcotýždňového summitu svetových lídrov skupiny G20 v argentínskom Buenos Aires stretnúť i s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdogan. Informoval o tom vo štvrtok Erdoganov hovorca Ibrahim Kalin.Turecký prezident tvrdí, že vražda Chášukdžího bola nariadená "z najvyšších miest" saudskoarabskej vlády, korunného princa však priamo nemenoval.