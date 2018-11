Obvinili 15 bieloruských novinárov zapletených do kauzy agentúry BelTA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 22. novembra (TASR) - V rámci vyšetrovania nepovoleného vniknutia do počítačových systémov štátnej tlačovej agentúry BelTA a odcudzenia informácií vzniesol bieloruský Vyšetrovací výbor (tzv. Sledkom, obdoba americkej FBI), obvinenie voči 15 osobám. Informovala o tom vo štvrtok agentúra BelTA.Sledkom okrem toho uviedol, že vyšetrovanie tohto prípadu dospelo do záverečnej fázy.V súvislosti s prípadom bola v auguste zadržaná skupina novinárov a zamestnancov veľkého nezávislého spravodajského portálu tut.by. O deň neskôr príslušníci Sledkomu zadržali ďalších dvoch nezávislých novinárov, medzi nimi aj spolupracovníka rozhlasovej stanice Deutsche Welle a iné osoby.Podľa agentúry Interfax sa vyšetrovaním zistilo, že v rokoch 2017-18 došlo k viac ako 15.000 prípadom neoprávneného vstupu do počítačových systémov agentúry BelTA.Po zadržaní bieloruských novinárov vystúpili na ich obranu mnohé štáty západnej Európy i ľudskoprávne organizácie, ktoré žiadali ich prepustenie na slobodu.Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) vtedy konštatovala, že od vlaňajšej jari, keď občania Bieloruska protestovali proti zavedeniu tzv. dane z príživníctva, bieloruské úrady zintenzívnili kontrolu médií.V rebríčku slobody tlače vydávanom RSF je Bielorusko na 155. mieste spomedzi 180 monitorovaných štátov.