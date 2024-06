Multižánrový festival HELFEST 2024 zverejnil kompletný Lineup. Oslava 25. narodenín kapely Heľenine Oči bude jedna veľká žúrka!

Skúšobný, pilotný ročník, chalani minulý rok zvládli na výbornú, tento rok, o čosi skúsenejší, nastavili latku ešte vyššie. V prešovskej Delni sa 31.8.2024 predstaví takmer 40 interpretov z rôznych kútov Európy. Návštevníkov zaujme i sprievodný program, či oddychové a Fun zóny.

Obľúbená prešovská kapela Heľenine Oči tento rok oslavuje štvrťstoročnicu! Oslava výročia založenia kapely prebehne spolu s fanúšikmi na ich vlastnom multižánrovom hudobnom festivale HELFEST, ktorý sa uskutoční už po druhýkrát a to 31.8.2024 na prírodnom kúpalisku Delňa v Prešove. „Tento rok sme stavili znova na kapely, ktoré považujeme za plnohodnotne festivalové. Kapely, ktoré vedia rozprúdiť krv návštevníkov festivalu,“ hovorí líder zoskupenia Heľenine Oči a organizátor festu.

Okrem oslávencov, domácich Heľeniních Očí, sa predstaví niekoľko desiatok interpretov. Zo zahraničia do Prešova pricestuje kapela z Bosny a Hercegoviny DUBIOZA KOLEKTIV. „Je to živelná kapela, ktorá kombinuje reggae, dub, rock a má prepracovanú komunikáciu s publikom. Bude to jednoznačne jeden z vrcholov Helfestu,“ predstavuje Mihalčín jedného z headlinerov podujatia.

Na Helfeste má svoje zastúpenie i susedné Česko. Pozvanie prijal šikovný pesničkár POKÁČ, ktorý minulý rok kompletne vypredal pražskú O2 arénu. Z Poľska pricestuje kapela ENEJ, ktorá je považovaná za jednu z najlepších poľsko/ukrajinských festivalových kapiel. „Podarilo sa nám dohodnúť aj street-artovú kapelu BRASSTIME z Maďarska, konkrétne priamo z ulíc Budapešti, ktorú ale neuvidíte na žiadnom pódiu. Bude totiž hrať tak, ako najlepšie vie – teda priamo medzi ľuďmi vo festivalovom parku,“ približuje spevák HO nezvyčajné vystúpenie.

Na podujatí sa predstaví i ukrajinská hviezda GO_A, kapela, hrajúca folk rock a folktronicu, teda elektronickú hudbu ovplyvnenú folkom a folklórom. Ukrajinu dvakrát reprezentovala na Eurovízii v rokoch 2020 a 2021 s piesňami Solovej a Shum. „Práve ich pieseň Shum dosiahla nedávno 100 miliónov streamov na Spotify. Bude to na našom HARLEY-DAVIDSON STAGE ťažká párty,“ teší sa spevák na poriadnu hudobnú nálož.

Organizátorom sa podaril aj unikátny kúsok! Priamo na Helfeste sa uskutoční Reunion legendárnej kapely NUDA, ktorá už nehrá presne 20 rokov. „Stalo sa neuveriteľné, ale našej produkcii sa podarilo presvedčiť frontmana Kamila Filku, aby prišiel potešiť návštevníkov nášho festivalčeku. Kamil oslovil bývalých členov a potvrdil, že odohrajú svoje najznámejšie pesničky z oboch albumov. Bude to zároveň presne 25-ročné výročie vydania ich prvého singla Tráva, ktorý sa tešil úspechu v televíznych a rádiových hitparádach,“ neskrýva Mihalčín nadšenie z tohto vystúpenia.

Delňa sa rozozvučí i hlasmi interpretov, ktorí sa predstavili na pilotnom ročníku. „Z kapiel, ktoré si na festivale nechávame, jednoznačne musím spomenúť HORKÝŽE SLÍŽE a za nás objav Helfestu 2023 – kapelu DIRTY SHIRT & TRANSYLVANIAN FOLKCORE ORCHESTRA z Rumunska. S touto kapelkou, hrajúcou metal s prvkami rumunského folklóru, sme si strihli skoro plne vypredané zimné turné a povieme vám – sme do nich. Masívna gitarová delostreľba, trojčlenné dievčenské, prudko sexi, spevácke teleso, husle a píšťalky – je to proste veľké. Nevedeli sme si pomôcť a aj na základe ohlasov od návštevníkov festivalu, musíme túto kapelu na Helfeste 2024 jednoducho mať!“ vysvetľuje organizátor.

Na základe pozitívnych spätných reakcií od návštevníkov festivalu chalani do lineupu zaradili aj domácu world-music kapelu HRDZA a nitriansku teatro-punkovú úderku BIJOUTERRIER. „Celkovo máme na jeden deň pre návštevníkov pripravených 38 účinkujúcich,“ približuje Martin Mihlačín. Na ôsmich pódiách a to: HARLEY-DAVIDSON STAGE, MOTOR CAR PREŠOV STAGE, MATTONI STAGE, PLOOM STAGE, JAMESON STORY TENT, CURAPROX KIDS STAGE, STREET-ART AREA, AT-WALKER STAGE – v posledný augustový deň svoje umenie predvedú aj A.M.O., MOJA REČ + KOMPLOT, RIDA RADAR + LIVE BAND, PORSCHE BOY, HAŇBA! (PL), HUDBA Z MARSU, ASFALT, MARHULE, SMOLA A HRUŠKY, SVEDKOVIA LIEHOVOVI, THE MIŽENKO BROTHERS, 263 SOUNDSYSTEM a mnoho ďalších. „Pripravený máme ešte jeden bonbónik v podobe prešovskej legendárnej kapely ASFALT, ktorá už mnoho rokov nevystupovala. Chlapci už pripravujú koncert a znovuzrodenie na našom najsamlepšom minifestivalčeku Helfst,“ oznámil Mihalčín.

„Taktiež nás teší, že sa nám podarilo rozšíriť festival o vystúpenia pouličných umelcov,“ hovorí spevák a organizátor v jednom. Tieto umelecké zážitky budú prebiehať v rôznych priestoroch festivalu. „ STREET-ART AREA je názov ôsmeho pódia/nepódia, kde vystúpia napríklad ŽIVÉ SOCHY - BIG NAMES, teda 16 sôch znázorňujúcich známe hudobné a historické osobnosti. Uvidíte šialenú SHOW ROBOŠOV, teda chalanov, kaukliarov vystupujúcich na 7-tonovom bagri, priamo v priestoroch festivalu. Medzi vami, niekde v parku si sem-tam zahrá výborná street-artová kapela BRASSTIME z Budapešti. Návštevníci si ich ale musia na festivale nájsť ☺. So stuhami predvedie svoje aerial umenie ARIADNA VENDELOVÁ. Ešte spomeniem chodúlistov, kaukliarov a ďalšie street-artové krásnosti,“ predstavuje Mihalčín artistov.

Posilnený skúsenosťami rozširuje festival i gastrozónu. „Tento rok pripravujeme skoro dvojnásobný počet drink zón, výčapov a stanov s pivovarom Svijany a partnermi festivalu Jameson a Mattoni. Našou túžbou je skrátiť dobu čakania v radoch ako na pitie, tak aj na jedlo. Tešíme sa na pestrú gastro zónu, kde umiestnime 15 a viac zabehnutých a ľuďmi overených foodtruckov, ktoré majú v oblasti festivalovej gastronómie bohaté skúsenosti. Na túto časť sa snažíme fakt sústrediť,“ vysvetľuje Mihalčín snahu zabezpečiť pre návštevníkov čo najväčší komfort. „Spolu s partnermi festivalu taktiež pripravujeme viac chill-out zón, aby si mohli ľudia odpočinúť. Ale popri programe, ktorý sme na rok 2024 pripravili, to budú mať s odpočívaním ťažké,“ doplňuje spevák s úsmevom.

„Pozývame našich kamarátov, fanúšikov na naše narodky a základ je, nech sa dobre bavia a dajú si riadne do nosa. Preto držíme cenu najnižšie, ako sa dá, aj s veľkou podporou od našich partnerov, ktorí všetci ostali z pilotného ročníka s nami, dokonca niekoľko veľkých partnerov pribudlo, za čo im ďakujeme.

Keď to zhrniem, vstup limitovaný pre 5000 ľudí, 8 pódií, 38 účinkujúcich z 8 krajín sveta za cenu 38 eur. Teda za vystúpenie jedného interpreta zaplatíte vlastne 1 euro :DDDD,“ pozýva líder kapely Heľenine Oči na oslavu ich narodenín, zároveň približuje cenotvorbu vstupeniek. „Podľa toho, ako funguje predpredaj, bude tento ročník vypredaný skôr ako minulý. Takže všetkým fanúšikom ďakujeme a tešíme sa na nich,“ odkazuje Martin Mihalčín na záver.

Vstupenky na multižánrový letný festival HELFEST 2024 sú dostupné na www.helfest.sk