MFF Art Film nezabudne ani na najmenších divákov a do košických kín prinesie filmy pre deti aj dospelých

11.6.2024 (SITA.sk) -Pre detských (ale aj dospelých) fanúšikov animovaných filmov, rozprávok aj rodinných titulov MFF Art Film pripravil vo svojej programovej sekcií Filmy pre deti pestrú nádielku zábavného programu a rozprávok. Najmladší diváci sa môžu tešiť na nový švédsky animovaný film(2023), ďalší zo série celovečerných animovaných filmov režiséra Christiana Rylteniusa o medvedíkovi Bamsem, ktorého pozná vo Švédsku už niekoľko generácií.Slovenské zastúpenie bude mať minoritný slovenský film(2023) nakrútený na motívy výnimočného rovnomenného poľského románu spisovateľa Janusza Korczaka. Réžie sa zhostila, Magdalena Łazarkiewicz, mladšia sestra legendárnej režisérky Agnieszky Holland, ktorá o filme povedala: "Film Čarodejník Kajtek je istým spôsobom filozofická rozprávka o dospievaní mladého chlapca. O jeho stretávaní sa so svetom, ktoré v ňom prebúdza túžbu zmeniť tento svet, a preto siaha po čaroch a mágii."Slovensko bude reprezentovať aj distribučný titul(2023). Film získal národnú filmovú cenu Slnko v sieti za najlepší animovaný film za rok 2023 a bol uvedený a ocenený na mnohých medzinárodných filmových festivaloch vo svete. Animovaná rozprávka hovorí príbeh o jedenásťročnom Tonkovi, ktorý má zvláštnu vlastnosť – od narodenia svieti. Jeho príliš starostliví rodičia ho nepúšťajú von, aby ho ochránili pred vonkajším nebezpečenstvom. Keď sa však do ich domu nasťahuje tajuplná Slávka, Tonkovi sa svet obráti hore nohami.Na okamih sa diváci prenesú aj do mesta New York, v ktorom žije psík, ktorý si zostrojí vlastného robota. Postupne sa stanú nerozlučnými priateľmi, ktorí si užívajú úžasný New York v tanečnom rytme 80. rokov. V jednu letnú noc však musí psík svojho robota opustiť. Stretnú sa ešte? Príbeh o dôležitosti, ale aj krehkosti priateľstva.(2023) bol nominovaný na Oscara za rok 2023 v kategórii Najlepší dlhometrážny animovaný film. Je jedno, či máte 7 alebo 77 rokov, túto jedinečnú príležitosť vidieť túto snímku prvýkrát v slovenských kinách si nemôžete nechať ujsť.Okrem filmových zážitkov sa najmenší diváci môžu tešiť aj na zábavný sprievodný program o ktorý sa postará TV JOJKO. Programbude venovaný detským návštevníkom, ktorí sa spolu s Miňom a Paťom vydajú do ríše zvierat alebo sa pozrú na chladničkové strašidlo. A istotne nebude chýbať ani najobľúbenejšia pieseň o netopieroch. Čaká na vás jeden veselý a veľký malinyDžúr, na ktorom sa zabavia nielen deti, ale aj dospeláci.ART FILM FEST s.r.o.;Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, ART FILM FEST, n.o., LGM, s.r.o., FORLIVE;Audiovizuálny fondKošickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita;Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.;Národná lotériová spoločnosť TIPOS, Východoslovenská energetika, EUK-Force, SPP, CODES Brand House;PORSCHE;Hotel Yasmin;TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia;stavebná spoločnosť Adifex, AVA-stav, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Best Press, U. S. Steel Košice, Betpres, Transpetrol, SLOVAKIA TRAVEL, ANTIK Telecom, Kino Úsmev, CORE LABS;NOV, ZEBRA, DELTA OnLine, ARICOMA, BigON;DKC Veritas, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Krušovice BOHÉM, BARZZUZ, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa, Kaviareň Slávia, pramenitá voda Lucka;Kubbo Select a Ostrožovič;JOJ PLAY, JOJ 24, Film Europe, Rádio KOŠICE, aktuality.sk, Forbes, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, See & Go, BigMedia, Košice City Guide, Film.sk, Visit Košice, diva.sk, zenskyweb.sk, MOJAkultúra;Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Nadácia CEF, Slovnaft, AUPARK Košice, Carmeuse Slovakia, JOJ Cinema, cestovná kancelária Hydrotour, Taper, YumEarth, KAIFER advokátska kancelária, Deva, WITKOWITZ SLOVAKIA, Letisko Košice, ECO Technologies, CPK Slovakia, Casa Trade – Casablanca cafe, DC MEDICAL, KPK Reklama, Kvitok, HAIR Factory Košice, Kvety Garomi, Air Taxi, Tesco Store SK;CANON, Filmarina;Ohnisko –Fire Dining & Brew Bar, Pub u kohúta, El Nacional, Maiko Sushi, Café de Paris, Tabačka Kulturfabrik, BISTRO Blanc, Andiamo GROUP, BENZE, Red Velvet Cake Bar, Tahiti, Kaviareň VeritasInformačný servis