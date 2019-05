Murray dostal voľnú kartu od organizátorov turnaja v Queen's Clube

Britský tenista Andy Murray. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. mája (TASR) - Britský tenista Andy Murray dostal od organizátorov turnaja ATP v londýnskom Queen's Clube voľnú kartu, hoci si ešte nestanovil termín svojho návratu na kurty po operácii bedrového kĺbu.Turnaj na tráve v Queen's Clube (17.-23. júna) by mohol bývalému päťnásobnému víťazovi podujatia poslúžiť ako príprava na Wimbledon v prípade, že sa už bude cítiť dostatočne fit na svoj comeback. Murray, bývalá svetová jednotka a v súčasnosti 217. hráč rebríčka, absolvoval operáciu v januári v Londýne.Ako sa vyjadril, v súčasnosti ho už bolesť neobmedzuje, zatiaľ však ešte netrénuje naplno. Prihlášku na Wimbledon by mal každý hráč podať do 18. júna, podľa organizátorov grandslamového turnaja by sa však dedlajn v prípade Murrayho mohol posunúť, informovala agentúra AFP. Tridsaťjedenročný Škót by mohol vo Wimbledone štartovať aj na základe chráneného renkingu.