Juventus Turín neuspel s odvolaním proti odňatiu titulu z roku 2006

Rím 7. mája (TASR) - Taliansky športový súd zamietol odvolanie Juventusu Turín proti odňatiu titulu vo futbalovej Serie A z roku 2006. Klub oň prišiel dodatočne v dôsledku korupčnej kauzy s ovplyvňovaním výsledkov a pripadol Interu Miláno.Juventus svoje odvolanie postavil na zisteniach športovej prokuratúry, ktorá počas vyšetrovania v rokoch 2010 a 2011 odhalila podozrenia zo zapojenia prezidenta Interu Giacinta Facchettiho do kauzy. "Stará dáma" sa v 2011 obrátila na arbitrážny súd Talianskeho olympijského výboru (CONI), ten však vec odmietol z dôvodu vecnej nepríslušnosti. Juventus v januári podal novú žalobu, ale odvolací súd ju zamietol. Informovala o tom agentúra dpa s odvolaním sa na CONI.V rozsiahlom korupčnom škandále, ktorý je známy pod názvom Calciopoli, figurovali okrem Juventusu aj AC Miláno, Fiorentina, Lazio Rím a ďalší. Účastníkom odrátali body či preradili do nižšej súťaže. Najhoršie dopadol Juventus, ktorý prišiel o tituly 2005 a 2006, preradili ho do Serie B a prišiel aj o body.