Murray sa predstaví na budúci rok na Australian Open

Britský tenista Andy Murray. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Melbourne 8. októbra (TASR) - Britský tenista Andy Murray sa vráti na grandslamovú scénu na budúci rok v januári na Australian Open. Účasť bývalej svetovej jednotky potvrdili v utorok organizátori podujatia, 32-ročný Škót využije chránený rebríček.Pre Murrayho to bude prvý štart na grandslamovom turnaji po komplikovanom zranení a operácii bedrového kĺbu. Po nej sa iba ťažko dostáva späť do starej formy, momentálne mu patrí 289. miesto v rebríčku ATP. Ešte pred týždňom figuroval až na 503. priečke. Jeho sebavedomie postupne rastie, trojnásobný grandslamový šampión postúpil na minulotýždňovom turnaji v Pekingu do štvrťfinále, v pondelok vyhral zápas 1. kola v Šanghaji, čo bolo jeho prvé víťazstvo na turnaji série Masters po viac než dvoch rokoch.Na tohtoročnom Australian Open sa Murray rozlúčil po 1. kole v slzách. Pre bolesti vtedy zvažoval koniec kariéry, ale rozhodol sa pre ďalšiu operáciu bedrového kĺbu. Informovala o tom agentúra AFP.