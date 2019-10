NHL: NY Rangers vymenili Namestnikova za bývalého hráča Slovana Eberta

Na archívnej snímke v strede Nick Ebert ešte v drese Slovana Bratislava. Foto: TASR Foto: TASR

New York 8. októbra (TASR) - Ruský hokejista Vladislav Namestnikov sa sťahuje z New Yorku Rangers do Ottawy. Vedenie "jazdcov" ho vymenilo za obrancu Nicka Eberta a voľbu vo 4. kole draftu NHL v roku 2021. Súčasť transakcie je aj dohoda, že klub z Manhattanu bude 26-ročnému útočníkovi naďalej uhrádzať 18,75 percenta platu a túto čiastku si bude započítavať aj pod platový strop.Namestnikov prišiel k Rangers minulý rok pred uzávierkou výmen z Tampy Bay. V minulej sezóne odohral za newyorský tím 78 zápasov, v ktorých strelil 11 gólov a pridal 20 asistencií. V prvých dvoch dueloch tohto ročníka nebodoval.Dvadsaťpäťročný Ebert sa upísal "senátorom" ako voľný hráč krátko pred štartom tejto sezóny, ktorú začal na farme v Belleville (AHL). Do profiligy zatiaľ vo svojej kariére nenazrel, v zámorí pôsobil iba v nižších súťažiach. Počas sezóny 2017/18 hral v KHL za Slovan Bratislava, v minulom ročníku si obliekal dres švédskeho Örebro HK. Informoval o tom portál tsn.ca.