MUSELI ŽOBRAŤ: Z dvoch mužov spravil nehybné sochy na ulici

Spôsob žobrania: Nehybné sochy. Foto: PZ SR - KR Banská Bytrisca Foto: PZ SR - KR Banská Bytrisca

Rimavská Sobota 25. január (PZ SR/Teraz.sk) - Vyšetrovateľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP P PZ obvinil občana Slovenskej republiky zo zločinu Obchodovania s ľuďmi spáchaný formou núteného žobrania.Obvineným je Gustáv B. (45 ročný) z Rimavskej Soboty. Dvom mužom (20 a 24 rokov) mal sľúbiť dobre platenú prácu v Nemecku. Za upratovanie v Neustadte im mal sľúbiť zárobok 300 eur na týždeň. Na takúto lukratívnu prácu ich nebol problém zlákať, po príchode na miesto sa však všetko zmenilo. Z upratovania nič nebolo, mali žobrať, a to takým spôsobom, že mali robiťDostali potrebné oblečenie, farbu a on mal na nich dávať pozor, aby neutiekli. Všetky peniaze im zobral, spávali v aute a často boli dlhú dobu bez jedla.Aby ich motivoval, hovorieval im, že iná práca nie je a oni budú jeho. Že budú pre neho žobrať, on si ich nechá a zabezpečí im stravu. S tým však nesúhlasili a využili príležitosť keď spal, ušli a podarilo sa im dostať naspäť na územie Slovenskej republiky. Ichich však našiel a napadol ich železnou tyčou. Jedného mal udrieť do ruky a druhého do rebier, nadávať im a vyhrážať sa, že ich zabije a že musia pre neho naďalej žobrať.Prípad prevzal vyšetrovateľ a obvinil Gustáva B. zo zločinu obchodovania s ľuďmi, za čo mu po dokázaní viny hrozí trest odňatia slobody na štyri až 10 rokov a zo zločinu porušovania domovej slobody, za čo zákon ukladá trest na tri až osem rokov.