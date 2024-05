Musí zachrániť všetkých, ale kto pomôže jemu? Slovenský sci-fi triler Paradox

To je slovenské sci-fi Paradox , ktoré sa odohráva v roku 2054. „Tridsať rokov odteraz je doba, za ktorú by ľudstvo mohlo urobiť prvé kroky ku kolonizácii Marsu, pokročiť v medicíne, či zavŕšiť niektoré vesmírne programy smerujúce za hranice slnečnej sústavy. Všetky menované faktory tvoria spoločne optimálne prostredie pre príbeh. K paradoxu by síce došlo aj bez nich, človek by sa však o ňom nikdy nedozvedel,“ prezrádza autor.

Dejová línia je založená na bizarných následkoch dilatácie času. Rozprávačom príbehu je mechanik raziacich strojov Mark, ktorý sa preberá z prerušeného umelého spánku...

Keď sa niekde vzadu za čiernočiernou tmou začnú rozpíjať matne červené svetelné škvrny a hlboké ticho narušia krátke pravidelné zvuky – píp, píp, píp, píp, uvedomím si, že dýcham. Ani neviem, prečo som na to doteraz nepomyslel. Asi preto, že som nemyslel vôbec. Spal som. Alebo ešte stále spím? Uvidí sa, keď otvorím oči. Váham. Nie som si istý, či sa mi chce. Je mi zima, točí sa mi hlava a mám neodbytný pocit, že padám. Čo som to vlastne chcel? Otvoriť oči. Naozaj? Teda dobre.

Zisťuje, že ho čaká úloha, ktorá je nad jeho schopnosti. Má úplne sám zachrániť vesmírnu loď Carnival Sky, ktorá neznámo prečo uviazla na jednom konkrétnom mieste. Nie je však isté, či plavidlo pomoc skutočne potrebuje, ani či sa v nebezpečenstve neocitne sám hlavný hrdina, alebo dokonca celé ľudstvo.

Príbeh Paradox sa odohráva v priebehu necelých dvoch hodín, no stihne sa, z trochu nezvyčajného uhla pohľadu, pozrieť na zúbok aj mimozemskému životu. Je to príbeh o plynutí času, osude a budúcnosti ľudstva.

Mark Lipsky je pseudonym slovenského spisovateľa, autora knihy Vtáčkar (Marek Boško). Už mu vyšli tri knihy, každá bola tematicky iná, skôr dobrodružné, humorné...no tentoraz sci-fi. „Príprava k písaniu bola náročnejšia, pretože tento druh textu musí bezpodmienečne korešpondovať nielen s fyzikálnymi zákonitosťami, ale napríklad aj s matematikou. Aby bol pre čitateľa dostatočne zaujímavý, musí mať navyše ľahko stráviteľnú formu, čomu do značnej miery napomáhajú humorné pasáže,“ vysvetľuje autor.