Stánok predávajúci tacos v Mexiku získal hviezdu sprievodcu Michelin

Malá prevádzka predávajúca placky tacos v hlavnom meste Mexika získala hviezdu, ktorú udeľuje gastronomický a hotelový sprievodca Michelin.





Stánok El Califa de León sa nachádza vo štvrti San Rafael v hlavnom meste Mexiko. Funguje už viac než 50 rokov a majiteľom je Mario Hernández Alonso.Do priestorov tejto prevádzky sa zmestia maximálne tri či štyri osoby. Kuchár pripravuje mäso na horúcej platni a ďalšia zamestnankyňa ručne vyrába kukuričné tortilly, píše na svojej webovej stránke El Economista. Na výber sú štyri druhy tacos a dva druhy omáčky."Tajomstvo spočíva v jednoduchostí nášho taco. Tvorí ho len tortilla, červená alebo zelená omáčka, a to je všetko. To a kvalita mäsa," uviedol kuchár Arturo Rivera Martínez.Ceny jedál sú v porovnaní s mexickým štandardom pomerne vysoké, jedno taco stojí takmer päť dolárov, píše AP. Mnohí zákazníci sú však presvedčení, že je to najlepšie – hoci nie najlacnejšie – taco v meste.Michelinskou hviezdou je v Mexiku ocenených 16 reštaurácii vrátane El Califa de León. Ďalšie dve prevádzky majú po dve takéto hviezdy.