|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 9.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Roland
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. mája 2026
Musia sa všetci zlepšiť! Slováci proti Dánom triafali iba žŕdky súperovej bránky
Slováci nestrelili v piatok Dánom ani gól, v sobotu majú šancu na nápravu. Dvadsaťštyri striel na bránku, šesť presilových hier, niekoľkokrát nastrelená konštrukcia bránky, ale ani jeden ...
Zdieľať
9.5.2026 (SITA.sk) - Slováci nestrelili v piatok Dánom ani gól, v sobotu majú šancu na nápravu.
Dvadsaťštyri striel na bránku, šesť presilových hier, niekoľkokrát nastrelená konštrukcia bránky, ale ani jeden gól.
Slovenskí hokejisti nezvládli predposledný prípravný zápas pred majstrovstvami sveta v hokeji, keď v Spišskej Novej Vsi prehrali s Dánmi 0:3.
Na konci tretej tretiny im súper ponúkol ideálnu šancu na návrat do zápasu. Najprv síce Philipp Schultz pomedzi betóny Samuela Hlavaja zvýšil na 3:0 pre severanov, ale po zhliadnutí videa si rozhodcovia všimli seknutie Olivera Truea na Luku Radivojeviča a Dánovi "naparili" päťminútový trest. Keďže išlo o vyšší trest, dánsky gól neplatil a stále to bolo 2:0 pre hostí.
Sedem minút pred koncom mali Slováci ideálnu možnosť na strelenie aspoň kontaktného gólu, ale dlhú presilovku nevyužili. Prakticky si v nej neutvorili väčšiu šancu. Po jej skončení ešte Nick Olesen predsa len strelil tretí dánsky gól po veľkej chybe Adama Lišku.
"V našom výkone boli aj dobré veci, ale aj veľa zbytočných chýb a strát puku. Často sme puky nahadzovali naslepo, súper ich získal a nasledovali z toho dánske brejky. Musíme tie chyby odstrániť," zhodnotil tréner Vladimír Országh.
"Na jednej strane tam bolo veľa dobrých vecí, ale na druhej aj veľa zbytočných chýb a strát pukov. Zbytočne sme to niekde tlačili, aj keď sme nemuseli. Jednoducho musíme odstrániť tie chyby,“ hodnotil duel tréner Vladimír Országh.
Kapitán Marek Hrivík bol jeden z troch slovenských hráčov v zápase, ktorí nastrelili žŕdku.
"Bez gólov to nejde, ale musíme to zlomiť. Potrebujeme si vytvoriť viac príležitostí, využívať presilovky a byť silnejší v osobných súbojoch. Potom prídu aj góly,“ povedal Hrivík.
Jeho útok s Martinom Faško-Rudášom a Adamom Liškom na krídlach pôsobil v ofenzíve najlepšie zo všetkých. Ani oni však neodomkli bránku za dánskym obrom Madsom Sogaardom, ktorý odchytal v NHL 31 zápasov za Ottawu Senators.
"Pred odvetou proti Dánsku sa musíme zlepšiť. A platí to pre všetkých hráčov," zdôraznil Hrivík.
Sobotný zápas Slovensko - Dánsko sa opäť v Spišskej Novej Vsi začne už o 16.00 h. Po jeho skončení tréner Vladimír Országh zverejní takmer konečnú nomináciu na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku.
Zdroj: SITA.sk - Musia sa všetci zlepšiť! Slováci proti Dánom triafali iba žŕdky súperovej bránky © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvadsaťštyri striel na bránku, šesť presilových hier, niekoľkokrát nastrelená konštrukcia bránky, ale ani jeden gól.
Slovenskí hokejisti nezvládli predposledný prípravný zápas pred majstrovstvami sveta v hokeji, keď v Spišskej Novej Vsi prehrali s Dánmi 0:3.
Na konci tretej tretiny im súper ponúkol ideálnu šancu na návrat do zápasu. Najprv síce Philipp Schultz pomedzi betóny Samuela Hlavaja zvýšil na 3:0 pre severanov, ale po zhliadnutí videa si rozhodcovia všimli seknutie Olivera Truea na Luku Radivojeviča a Dánovi "naparili" päťminútový trest. Keďže išlo o vyšší trest, dánsky gól neplatil a stále to bolo 2:0 pre hostí.
Sedem minút pred koncom mali Slováci ideálnu možnosť na strelenie aspoň kontaktného gólu, ale dlhú presilovku nevyužili. Prakticky si v nej neutvorili väčšiu šancu. Po jej skončení ešte Nick Olesen predsa len strelil tretí dánsky gól po veľkej chybe Adama Lišku.
Dobré aj zlé veci
"V našom výkone boli aj dobré veci, ale aj veľa zbytočných chýb a strát puku. Často sme puky nahadzovali naslepo, súper ich získal a nasledovali z toho dánske brejky. Musíme tie chyby odstrániť," zhodnotil tréner Vladimír Országh.
"Na jednej strane tam bolo veľa dobrých vecí, ale na druhej aj veľa zbytočných chýb a strát pukov. Zbytočne sme to niekde tlačili, aj keď sme nemuseli. Jednoducho musíme odstrániť tie chyby,“ hodnotil duel tréner Vladimír Országh.
Byť silnejší v súbojoch
Kapitán Marek Hrivík bol jeden z troch slovenských hráčov v zápase, ktorí nastrelili žŕdku.
"Bez gólov to nejde, ale musíme to zlomiť. Potrebujeme si vytvoriť viac príležitostí, využívať presilovky a byť silnejší v osobných súbojoch. Potom prídu aj góly,“ povedal Hrivík.
Jeho útok s Martinom Faško-Rudášom a Adamom Liškom na krídlach pôsobil v ofenzíve najlepšie zo všetkých. Ani oni však neodomkli bránku za dánskym obrom Madsom Sogaardom, ktorý odchytal v NHL 31 zápasov za Ottawu Senators.
Musia sa všetci zlepšiť
"Pred odvetou proti Dánsku sa musíme zlepšiť. A platí to pre všetkých hráčov," zdôraznil Hrivík.
Sobotný zápas Slovensko - Dánsko sa opäť v Spišskej Novej Vsi začne už o 16.00 h. Po jeho skončení tréner Vladimír Országh zverejní takmer konečnú nomináciu na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku.
Zdroj: SITA.sk - Musia sa všetci zlepšiť! Slováci proti Dánom triafali iba žŕdky súperovej bránky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Hokejisti Slovenska na Spiši podľahli Dánom, nestrelili im ani gól – VIDEO
Hokejisti Slovenska na Spiši podľahli Dánom, nestrelili im ani gól – VIDEO