Music festival Piešťany sa končí koncertom Slovenskej filharmónie

Piešťany. Foto: TASR – Martin Palkovič

Piešťany 9. júla (TASR) – Bodku za 63. ročníkom Music festivalu Piešťany urobí v pondelok večer koncert Slovenskej filharmónie s dirigentom Rastislavom Štúrom a Slovenského filharmonického zboru so zbormajstrom Jozefom Chabroňom. V dome umenia sa predstavia s Mozartovým klavírnym koncertom so sólistom Ivanom Gajanom a tiež s najslávnejšími opernými zbormi a predohrami.Hudobný festival v Piešťanoch odštartovali prvým júnovým dňom a tradične priniesol poslucháčom a divákom rad umeleckých zážitkov. Prvým z vystúpení bol koncert iba 12-ročného bratislavského klaviristu Ryana Martina Bradshawa, ktorý vystúpil so Štátnym komorným orchestrom Žilina s českým dirigentom Leošom Svárovským. Nasledovali vystúpenia Kráľovská harfa Kataríny Turnerovej a Mucha Quartetu, komorný koncert Hudba je len jedna Martina Babjaka, Martiny Masarykovej a Daniela Buranovského. Nechýbal balet, muzikálové melódie, cimbalová muzika ani fanfárový prológ.Súčasťou hudobného leta v Piešťanoch boli výstavy Majster slovenskej drámy – Stodolova dramatika na slovenských javiskách, Fenomén Bednárik - dokumentárna výstava venovaná nedožitým 70. narodeninám režiséra, a aktuálne si možno pozrieť Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka.