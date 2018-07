Rodriguez sa v nedeľu z polcesty na letisko vrátil na Pohodu

Atmosféra na festivale Pohoda. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bratislava/Trenčín 9. júla (TASR) – Festival Pohoda 2018 patrí už pár hodín histórii. Z pohľadu organizátorov to bol najsilnejší ročník v histórii. Štvrtýkrát sa minuli všetky lístky na festival v predpredaji, špecialitou tohto ročníka bola realizácia viacerých exkluzívnych spoluprác.Hneď prvou bol úvodný koncert v podaní Slovenského komorného orchestra a zborov z celého Slovenska, keď na pódiu sa zišlo skoro tristo účinkujúcich, spojenie Rebel Babel a Textilanky alebo koncert Československej filharmónie. Viaceré vystúpenia či inštalácie reagovali na sté výročie založenia Československa. Dielo slovenského autora Mira Tótha na počesť Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej uviedlo vo svetovej premiére sláčikové teleso Kronos Quartet.Jeden zázrak prišiel aj v nedeľu napoludnie. Sixto Rodriguez bol na polceste z hotela na letisko Viedeň, keď svojho slovenského šoféra poprosil, aby sa otočil a išiel naspäť. Chcel byť ešte chvíľu na Pohode a osobne poďakovať za skvelý festival. Vyše hodinu strávil s organizátormi debatou o hudbe, živote a zahral aj na gitare. Jeho koncert patril medzi vrcholy Pohody 2018 a v nedeľu pred druhou popoludní sa stal posledným účinkujúcim, ktorý opustil areál letiska. Samotný Rodriguez vyhlásil, že sa chce čo najskôr vrátiť na Slovensko a zahrať si tu.Rovnako sa vyjadril aj anglický hudobník a spevák Jamie Cullum, ktorý dokonca vyhlásil, že by na Pohodu rád prišiel aj ako návštevník, nielen ako účinkujúci. Tím Charlieho Winstona zase povedal, že na budúci rok pošlú na Pohodu autobus s organizátormi festivalov, aby videli, ako sa to robí.Na Pohodu 2018 sa podarilo priniesť viaceré mená, o ktoré sa organizátori snažili veľa rokov ako The Chemical Brothers, Sixto Rodriguez, Kronos Quartet či St. Vincent. Pohoda 2019 privíta na 23. ročníku návštevníkov 11. – 13. júla 2019.TASR informoval PR manažér festivalu Anton Repka.