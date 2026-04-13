|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 13.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aleš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. apríla 2026
Music of James Bond priniesol do Bratislavy orchestrálnu show novej generácie
Orchestrálna audiovizuálna show Music of James Bond – Orchestra Live Show priniesla do bratislavského A4 Studia výnimočný večer plný hudby, emócií a vizuálnych efektov na úrovni svetových metropol.
Zdieľať
Projekt pod vedením speváčky Martiny Schindlerovej a dirigenta Vlada Valoviča sa predstavil pred vypredaným hľadiskom a od prvých momentov si získal publikum búrlivým potleskom.
Večer patril ikonickému svetu Jamesa Bonda. Oproti premiére vo februári 2025 projekt opäť výrazne narástol a posunul sa na vyššiu úroveň – umelecky, technicky aj produkčne. Diváci boli svedkami prepracovanej show, ktorá posúva hranice koncertného zážitku na Slovensku. Martina Schindlerová uvítala šarmantným spôsobom hostí, ktorí prišli na toto podujatie v adekvátnom dress code: „Akí ste elegantní, wow. Teším sa, že si spoločne užijeme výnimočný hudobný zážitok Music of James Bond. Ahoj, Bratislava!“
Počas koncertu zazneli legendárne bondovské melódie, v skvelom hudobnom a interpretačnom prevedení, ktoré prítomným prinášali miestami zimomriavky. Pred skladbou Thunderball speváčka prezradila príhodu zo skúšky: „Prišla som na skúšku, začala som spievať – a Vladko: Stop, stop, stop! Maťka, ty to musíš zaspievať ako dračica. Ja viem, že to v tebe je. Ukáž tú dračicu.“ Dnešný večer potvrdil, že „dračica“ v Martine Schindlerovej skutočne je. Speváčka počas večera predstavila päť odvážnych kostýmov a dve piesne odspievala netradičným spôsobom, vznášajúc sa nad pódiom, čím ešte umocnila dramatický efekt celej show.
Podmanivý spevácky výkon Martiny Schindlerovej umocňovali nielen tanečníci, ale aj prepracované vizuály na LED obrazovkách. Zmysly divákov zároveň podnecovali dynamické akrobatické vystúpenia talentovaných gymnastiek. Akrobatický ansámbel Vertigo zaujal aj účasťou majsterky sveta v akrobatickom fitnes, ktorá ohúrila publikum dychberúcou choreografiou „hadej ženy“. Súčasťou produkcie boli aj spektakulárne vizuálne prvky – sneženie v sále, ohňostroj, konfety či ohňová show. Mimoriadny ohlas vyvolala unikátna svetelná inštalácia – „obloha“ zo stoviek farebných svetiel, ktorá „cválala” nad publikom a dotvárala nezabudnuteľnú atmosféru.
Najmodernejšie technologické riešenia v A4 Studiu zaujali aj náročných divákov a potvrdili, že aj na Slovensku možno vytvoriť show porovnateľnú so svetovou produkciou. Projekt zároveň predstavil mladého režiséra timekódovanej show Tomáša Mavrova, ktorý túto show posunul na túto úroveň. Spolu s Jakubom Valachovičom, ktorý zastrešil branding tejto novej slovenskej značky aj produkciu eventu, vznikla show s ambíciou najvyššej kvality a potenciálom pre uvedenie aj v ďalších mestách na Slovensku i v zahraničí.
James Bond, ako pripomenula Schindlerová, je „absolútny svetový fenomén, ktorý spojil obrovské filmové publikum a vytvoril celkom nové hudobné publikum, keďže vznikol originálny hudobný žáner – bondovky.“ Dirigent Vlado Valovič predstavil publiku špičkové obsadenie – jazzový orchester nadväzujúci na tradíciu Orchestra Gustava Broma, vynikajúcich džezových hráčov na dychové nástroje, progresívno-inovatívnu rytmickú sekciu doplnenú o sláčikovú sekciu a vokálnu skupinu For You.
Mimoriadny audio-vizuálny zážitok uzavrela Martina Schindlerová myšlienkou, ktorú si odnieslo celé hľadisko: „Spoločne sme veľmi silní, lebo každý vie niečo, ale dokopy vieme všetko. Keď sa spojíme, sme nepremôžiteľní a dokážeme čeliť všetkému.“
Projekt Music of James Bond – Orchestra Live Show je prvou timekódovanou audiovizuálnou orchestrálnou show na Slovensku, v ktorej sú hudba, svetlá, projekcie a scénické efekty precízne synchronizované do jedného celku. Na projekte sa podieľa 48 účinkujúcich umelcov a približne 30 profesionálov v zákulisí. Úspech vypredaného koncertu a nadšené reakcie publika potvrdzujú silný potenciál pokračovania projektu a rastúci záujem divákov o tento jedinečný formát.
Foto: Vlado Vojtela
