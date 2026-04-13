Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aleš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

13. apríla 2026

Music of James Bond priniesol do Bratislavy orchestrálnu show novej generácie


Orchestrálna audiovizuálna show Music of James Bond – Orchestra Live Show priniesla do bratislavského A4 Studia výnimočný večer plný hudby, emócií a vizuálnych efektov na úrovni svetových metropol.



Zdieľať
Projekt pod vedením speváčky Martiny Schindlerovej a dirigenta Vlada Valoviča sa predstavil pred vypredaným hľadiskom a od prvých momentov si získal publikum búrlivým potleskom.

Večer patril ikonickému svetu Jamesa Bonda. Oproti premiére vo februári 2025 projekt opäť výrazne narástol a posunul sa na vyššiu úroveň – umelecky, technicky aj produkčne. Diváci boli svedkami prepracovanej show, ktorá posúva hranice koncertného zážitku na Slovensku. Martina Schindlerová uvítala šarmantným spôsobom hostí, ktorí prišli na toto podujatie v adekvátnom dress code: „Akí ste elegantní, wow. Teším sa, že si spoločne užijeme výnimočný hudobný zážitok Music of James Bond. Ahoj, Bratislava!“

Počas koncertu zazneli legendárne bondovské melódie, v skvelom hudobnom a interpretačnom prevedení, ktoré prítomným prinášali miestami zimomriavky. Pred skladbou Thunderball speváčka prezradila príhodu zo skúšky: „Prišla som na skúšku, začala som spievať – a Vladko: Stop, stop, stop! Maťka, ty to musíš zaspievať ako dračica. Ja viem, že to v tebe je. Ukáž tú dračicu.“ Dnešný večer potvrdil, že „dračica“ v Martine Schindlerovej skutočne je. Speváčka počas večera predstavila päť odvážnych kostýmov a dve piesne odspievala netradičným spôsobom, vznášajúc sa nad pódiom, čím ešte umocnila dramatický efekt celej show.

Podmanivý spevácky výkon Martiny Schindlerovej umocňovali nielen tanečníci, ale aj prepracované vizuály na LED obrazovkách. Zmysly divákov zároveň podnecovali dynamické akrobatické vystúpenia talentovaných gymnastiek. Akrobatický ansámbel Vertigo zaujal aj účasťou majsterky sveta v akrobatickom fitnes, ktorá ohúrila publikum dychberúcou choreografiou „hadej ženy“. Súčasťou produkcie boli aj spektakulárne vizuálne prvky – sneženie v sále, ohňostroj, konfety či ohňová show. Mimoriadny ohlas vyvolala unikátna svetelná inštalácia – „obloha“ zo stoviek farebných svetiel, ktorá „cválala” nad publikom a dotvárala nezabudnuteľnú atmosféru.

Najmodernejšie technologické riešenia v A4 Studiu zaujali aj náročných divákov a potvrdili, že aj na Slovensku možno vytvoriť show porovnateľnú so svetovou produkciou. Projekt zároveň predstavil mladého režiséra timekódovanej show Tomáša Mavrova, ktorý túto show posunul na túto úroveň. Spolu s Jakubom Valachovičom, ktorý zastrešil branding tejto novej slovenskej značky aj produkciu eventu, vznikla show s ambíciou najvyššej kvality a potenciálom pre uvedenie aj v ďalších mestách na Slovensku i v zahraničí.

James Bond, ako pripomenula Schindlerová, je „absolútny svetový fenomén, ktorý spojil obrovské filmové publikum a vytvoril celkom nové hudobné publikum, keďže vznikol originálny hudobný žáner – bondovky.“ Dirigent Vlado Valovič predstavil publiku špičkové obsadenie – jazzový orchester nadväzujúci na tradíciu Orchestra Gustava Broma, vynikajúcich džezových hráčov na dychové nástroje, progresívno-inovatívnu rytmickú sekciu doplnenú o sláčikovú sekciu a vokálnu skupinu For You.

Mimoriadny audio-vizuálny zážitok uzavrela Martina Schindlerová myšlienkou, ktorú si odnieslo celé hľadisko: „Spoločne sme veľmi silní, lebo každý vie niečo, ale dokopy vieme všetko. Keď sa spojíme, sme nepremôžiteľní a dokážeme čeliť všetkému.“

Projekt Music of James Bond – Orchestra Live Show je prvou timekódovanou audiovizuálnou orchestrálnou show na Slovensku, v ktorej sú hudba, svetlá, projekcie a scénické efekty precízne synchronizované do jedného celku. Na projekte sa podieľa 48 účinkujúcich umelcov a približne 30 profesionálov v zákulisí. Úspech vypredaného koncertu a nadšené reakcie publika potvrdzujú silný potenciál pokračovania projektu a rastúci záujem divákov o tento jedinečný formát.

Foto: Vlado Vojtela


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
<< predchádzajúci článok
Recenzia: Umenie ako východisko ponúka predstavenie Hitlerov prezident v DPOH

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 