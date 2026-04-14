Utorok 14.4.2026
Meniny má Justína
14. apríla 2026
Dvojica maliarov z jedného ateliéru: Melita Gwerková a Marian Vida vystavujú v Galérii SPP
Výber približne tridsiatich obrazov, ktoré umelci namaľovali v posledných dvoch rokoch si budú môcť návštevníci pozrieť od 10. apríla do 29. mája 2026.
14.4.2026 (SITA.sk) - Výber približne tridsiatich obrazov, ktoré umelci namaľovali v posledných dvoch rokoch si budú môcť návštevníci pozrieť od 10. apríla do 29. mája 2026.
"Výtvarníci Melita Gwerková a Marian Vida predstavia svoju najnovšiu tvorbu po 3 rokoch opäť v Galérii SPP. Aj keď je ich rukopis rozpoznateľný, ďalej sa odvažujú za hranice známeho. Ich diela rozprávajú stále nové pútavé príbehy, ktorými harmonizujú svoje okolie," hovorí kurátorka a zároveň dcéra vystavujúcih autorov Melita Fodor Gwerková.
Jeden ateliér, dva svety
Melita Gwerková a Marian Vida sa umeniu venujú prakticky celý život. Ich prvé diela vznikli už v útlom detstve. Dnes, ako manželia, tvoria v spoločnom ateliéri, no každý z nich si počas rokov vybudoval vlastný výtvarný rukopis.
Obrazy v Galérii SPP spája spoločné tvorivé prostredie, nie jednotná téma – každý obraz vzniká z inej inšpirácie a prináša vlastný príbeh. Aký – to už nechávajú na fantázii a interpretácii každého návštevníka. "Empatia je dnes dôležitá v každej sfére života, a teda aj v umení. Práve cez vnútornú empatiu sa človek dokáže hlbšie ponoriť aj do obrazov," vysvetľuje kurátorka výstavy Melita Fodor Gwerková. Dodáva, že Marian Vida pracuje s charakteristickou farebnou škálou a kompozíciou na pomedzí abstrakcie a figúry, zatiaľ čo Melita Gwerková vytvára poetickejšie obrazy, v ktorých sa prelínajú symbolické a imaginatívne motívy.
Spoločný ateliér, v ktorom tvoria, znamená, že sú si navzájom prvými divákmi aj kritikmi. "Sme opracované monolity, ktoré jeden druhého neustále formujú," hovorí Marian Vida o ich vzájomnom tvorivom vzťahu.
Z minulosti do budúcnosti
Silným zdrojom inšpirácie je pre oboch história. Fascinujú ich staroveké kultúry, mystika gotiky či elegancia secesie a v ich knižnici by podľa kurátorky návštevníci našli množstvo kníh o rôznych historických obdobiach. Minulosť sa podľa nich prirodzene prelína so súčasnosťou, a preto sa v ich obrazoch objavujú aj témy smerujúce do budúcnosti. Na výstave sú to napríklad obrazy Matrix ,alebo Metaforický tanec od Melity Gwerkovej.
Dôležitú úlohu pri tvorbe zohráva aj hudba. Najmä pre Melitu Gwerkovú je neoddeliteľnou súčasťou kreatívneho procesu – hudbu si púšťa od rána až do večera a vytvára si vlastné výbery skladieb, ktoré jej pomáhajú udržať energiu a koncentráciu pri maľovaní.
Umenie aj ako psychohygiena
Melita Gwerková spomína, že výtvarná tvorba bola bežnou súčasťou jej hier. Svoje prvé obrazy maľovala ako dieťa na ľadové kryhy v zamrznutých mlákach. Do rodiny Gwerkovcov, ktorá je spojená s významným maliarom slovenskej moderny Edmundom Gwerkom, sa vydala. Jeho tvorbu však poznala ešte predtým. "Obdivujem jeho hru s farbami a je pre mňa inšpiratívny ako osobnosť. Z jeho obrazov ide hĺbka, nielen formálna, ale aj farebná, ktorá ma fascinuje," dodáva Melita o Edmundovi Gwerkovi.
Marian Vida zas už ako malý chlapec modeloval a ako šestnásťročný tínedžer si do izby namaľoval kópiu Tizianovej nahej Venuše. Pre oboch autorov je pri tvorbe kľúčová duševná pohoda. Negatívnych podnetov je podľa nich v dnešnom svete viac než dosť, a preto sa snažia vytvárať obrazy, ktoré prinášajú pokoj a harmóniu. Ak návštevníci z výstavy odídu s dobrým pocitom a pokojnejšou mysľou, výstava podľa nich splnila svoj zmysel.
Výstava Empatia je pre verejnosť otvorená od 10. apríla do 29. mája 2026 v pracovné dni od 10.00 do 18.00 h. Vstup do galérie je voľný.
Melita Gwerková
(*1956, Banská Štiavnica) je slovenská výtvarníčka venujúca sa predovšetkým olejomaľbe a kombinovaným technikám. Vyštudovala dizajn na umelecko-priemyselnej škole a vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členkou talianskeho umeleckého združenia pri dome Danteho Alighieriho vo Florencii. Ako prvá slovenská výtvarníčka získala bronzovú medailu talianskeho parlamentu (2011) za autorskú techniku "extender media". Jej diela boli ocenené aj na viacerých medzinárodných súťažiach v Európe a USA.
Marian Vida
(*1949, Handlová) sa profesionálne venuje výtvarnému umeniu viac ako 35 rokov. Je autorom desiatok autorských výstav doma aj v zahraničí. Venuje sa najmä olejomaľbe a kombinovaným technikám. Jeho diela sú zastúpené aj v zbierke Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku a získali viaceré ocenenia na medzinárodných výtvarných súťažiach.
Galéria SPP bola založená v roku 2000. Nachádza sa na ulici Mlynské nivy 44/c v Bratislave, len niekoľko minút pešej chôdze od Nivy Tower či Pradiarne 1900, v bezprostrednej blízkosti BC Apollo II a je ľahko dostupná aj mestskou hromadnou dopravou (zastávka Novohradská alebo zastávka Košická). Galéria SPP je pre verejnosť otvorená v dňoch pondelok až piatok od 10.00 do 18.00 h. Vstup je bezplatný. Kontakt: galeria@spp.sk.
Zdroj: SITA.sk - Dvojica maliarov z jedného ateliéru: Melita Gwerková a Marian Vida vystavujú v Galérii SPP © SITA Všetky práva vyhradené.
