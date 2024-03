Musíme sa pripraviť na príchod novej éry, predvojnovej éry, upozornil poľský premiér Tusk. Ak Ukrajina prehrá, podľa neho sa v Európe nikto nebude cítiť bezpečne

Tusk vyzýva na vojenskú pomoc pre Ukrajinu

Len pár lídrov poznalo v Rusku hrozbu

29.3.2024 (SITA.sk) - Poľský premiér Donald Tusk varoval, že Európa vstúpila do „predvojnovej éry" a ak Ukrajina vo vojne, ktorú voči nej vedie Rusko, prehrá, nikto v Európe sa nebude môcť cítiť v bezpečí.Ako povedal európskym médiám, vojna nie je koncept minulosti, „je skutočná a začala sa pred viac ako dvoma rokmi". Informuje o tom spravodajský portál BBC.Predseda poľskej vlády v rozhovore okrem iného apeloval na európskych lídrov, aby urobili viac pre posilnenie európskej obrany. Bez ohľadu na to, či novembrové americké prezidentské voľby vyhrá Joe Biden alebo Donald Trump , Európa sa stane atraktívnejším partnerom pre Spojené štáty, ak sa stane viac vojensky sebestačnejšou, skonštatoval Tusk. Tusk tiež vyzval na urýchlenú vojenskú pomoc pre Ukrajinu a upozornil, že ďalšie dva roky rozhodnú o všetkom.„Žijeme v najkritickejšom okamihu od konca druhej svetovej vojny," povedal. Zároveň poznamenal, že najviac znepokojujúceho pre neho je, že v súčasnosti je akýkoľvek scenár možný.„Viem, že to znie zničujúco, najmä pre ľudí z mladšej generácie, ale musíme si psychicky zvyknúť na príchod novej éry. Predvojnovej éry," vyjadril sa Tusk.Politik je však podľa jeho slov optimistický o „revolúcii v zmýšľaní naprieč Európou". Ako povedal, keď bol premiérom v rokoch 2007 - 2014, len pár európskych lídrov okrem tých z Poľska a pobaltských štátov poznalo v Rusku potenciálnu hrozbu.Teraz chválil niekoľkých európskych lídrov a poukázal aj na dôležitosť bezpečnostnej spolupráce Weimarského trojuholníka - Poľska, Francúzska a Nemecka. Tiež poukázal na to, že Švédsko a Fínsko upustili od svojej dlhodobej neutrality a stali sa členmi Severoatlantickej aliancie