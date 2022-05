Musíme zabezpečiť, že Ukrajina zvíťazí a Rusko sa stiahne, vyhlásila v Prahe šéfka britskej diplomacie Trussová

27.5.2022 (Webnoviny.sk) - Krajiny podporujúce Ukrajinu musia byť „pripravené na dlhú cestu" a nemalo by sa hovoriť o „ustupovaní" ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi . Povedala to v piatok počas návštevy Prahy britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová Po schôdzke so svojim českým partnerom uviedla, že „musíme zabezpečiť, že Ukrajina zvíťazí a Rusko sa stiahne a že už nikdy nebudeme svedkami tohto typu agresie". „Nemalo by sa hovoriť o prímerí alebo ustupovaní Putinovi," vyhlásila Trussová.Šéfka britskej diplomacie konštatovala, že Ukrajina musí dostať viac ťažkých zbraní a postupne sa modernizovať, aby dostala vybavenie v štandarde NATO.„Teraz používajú veľa postsovietskeho vybavenia. Musíme zabezpečiť, že sa v budúcnosti budú schopní brániť," dodala Trussová.