Zelenskyj kritizuje návrhy vymeniť životy Ukrajincov za ilúziu mieru

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dôrazne odmieta návrhy, aby sa Ukrajina v záujme dosiahnutia mierovej dohody s Ruskom vzdala kontroly nad oblasťami okupovanými ruskými silami. Informovala o tom britská spravodajská televízia Sky News.





Vo svojom videoprejave z noci na štvrtok Zelenskyj povedal, že tí "veľkí geopolitici", ktorí to naznačujú, ignorujú záujmy obyčajných Ukrajincov – "miliónov tých, ktorí žijú na území, ktoré (západní politici) navrhujú vymeniť za ilúziu mieruL".Zelenskyj zdôraznil, že nad ukrajinskými záujmami nikdy nesmie prevážiť vôľa tých, ktorí sa už nevedia dočkať, aby sa mohli znova schádzať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom."Vždy musíme myslieť na ľudí a pamätať na to, že hodnoty nie sú len slová," prízvukoval najvyšší ukrajinský predstaviteľ.Zelenského slová boli kritikou na adresu bývalého ministra zahraničných vecí USA Henryho Kissingera, ktorý tento týždeň vo svojom vystúpení na Svetovom ekonomickom fóre v Davose vyhlásil, že Ukrajina by mala akceptovať ruskú okupáciu Krymu."Vyvoláva to pocit, že pán Kissinger nemá vo svojom kalendári rok 2022, ale 1938," povedal ukrajinský prezident v narážke na mníchovskú dohodu.Poznamenal tiež, že aj v niektorých západných médiách sa začali objavovať "symptomatické" úvodníky, že Ukrajina údajne musí prijať zložité kompromisy a vzdať sa územia výmenou za mier.Zelenskyj tieto návrhy prirovnal k snahám britských a francúzskych politikov, ktorí v roku 1938 schválili pripojenie časti československého pohraničia k Nemecku v nádeji, že to zabráni novej vojne.Ukrajinský prezident vyjadril presvedčenie, že "po totálnej invázii Ruska svet nebol pripravený na ukrajinskú odvahu", pretože "mnohí vo svete nemali vo zvyku brať Ukrajinu do úvahy, i keď na Rusko ohľad brali".Dodal, že aj z tohto dôvodu venuje takú pozornosť medzinárodným platformám a parlamentom, ako aj komunikácii s odbornou komunitou, s novinármi i so študentmi.