Musíte byť kvôli pandémii častejšie doma? Využite to na posteľné radovánky s partnerkou a nebudete sa nudiť ani minútu

Všetko zlé je na niečo dobré a to platí aj pre „nútený“ alebo častejší pobyt doma. Či už ste na začiatku vzťahu alebo naopak chcete oprášiť stratenú iskru, aktuálnu situáciu môžete vyžiť naplno. Pomôcť vám k tomu môže aj netradičná akcia známej značky podporných prostriedkov eJoy®. Ponúka totiž všetkým mužom „korona zľavu“.

Pandemická zľava, ktorá predĺži vašu rozkoš

Najnovšia akcia značky sa týka aj jej špeciálneho produktu, tabliet eJoy® LONG. Ide o prípravok s inovovanou receptúrou, ktorý cieli na mužov s problematickou výdržou pri milovaní. Čo si budeme hovoriť, tento problém je čoraz rozšírenejší.

Ak sa vám čoraz častejšie alebo nebodaj pravidelné stáva, že nedokážete „udržať krok“ so svojou partnerkou, nemali by ste jeho riešenie ďalej odkladať. Hovoríme o problémoch s príliš rýchlym dosiahnutím orgazmu, čiže s ejakuláciou do pár minút, ale aj o ťažkostiach s udržaním stoporenia počas pohlavného styku, čiže oslabenie erekcie.

Oba tieto problémy trápia nielen mužov v strednom veku, ale stále viac už aj mladšie ročníky. Riešenie? Okrem zlepšenia životosprávy, častejšieho milovania či rôznych cvičení typu Kegelove cviky môže svojim dielom prispieť aj eJoy® LONG.

Stáročné rastlinné afrodiziaka aj moderné aminokyseliny

Úspešnosť eJoy® LONG je podľa skúseností a referencií mužov nadpriemerná. Svoj podiel na tom má aj zloženie prípravku, ktoré kombinuje overenú tradíciu a inovatívny prístup. Táto kombinácia je na našom trhu unikátna a sú za ňou aj výsledky.

Základom zloženia je obsah dvoch dôležitých afrodiziakálnych bylín a to Tribulus Terrestris a Maca. V prvom prípade ide o bylinku pôsobiacu na testosterón a libido, v tom druhom prípade o rastlinu z južnej Ameriky, ktorej sa hovorí aj „Peruánska Viagra“. Tiež pomáha na libido, no ešte intenzívnejšie na prekrvenie penisu a teda jeho erekciu.

Inovovaná receptúra eJoy® LONG spočíva aj v obsahu extraktu Ázijského ženšenu. Ide o rastlinu, ktorá má upokojujúce účinky na nervový systém a zmiernenie vnímania sexuálneho dráždenia. To môže pôsobiť na krátkodobé zníženie vzrušenia a teda na oddialenie ejakulácie a vyvrcholenia. Aj táto bylinka je overená už niekoľko stoviek rokov.

Ďalšími dvoma významnými zložkami sú aminokyseliny L-Arginín a L-Citrulín. Ich zásluhou prichádza k lepšiemu prietoku krvi cez pohlavný úd a teda aj k predĺženiu a skvalitneniu stoporenia. Tým je dosiahnutý efekt predĺženia erekcie a výdrže pri sexe.

20 % cenové zvýhodnenie so zľavovým kódom „COVID“

eJoy® LONG si viete zakúpiť bez receptu, lekára a priamo cez oficiálny eshop značky. Na výber je niekoľko balení prípravku, to základné obsahuje 24 kapsúl, čiže 12 dávok. Ak pri objednávke zadáte do políčka zľavový kód „COVID“, môžete získať dodatočnú zľavu 20 %. Toto základné balenie vás potom bude stáť iba niečo cez 22 €.

Nákup viete spraviť priamo z pohodlia svojej obývačky, napríklad cez mobilný telefón, počítač, tablet alebo notebook. Je to otázka pár kliknutí a niekoľkých minút. Doručenie kuriérom až k vám domov a diskrétne balenie sú samozrejmosťou.

eJoy® LONG môžete užívať aj dlhodobo, dokonca aj každý deň a pravidelne viac mesiacov. Výrobca takéto dávkovanie dokonca odporúča, je efektívnejšie z hľadiska výsledkov. Obávať sa nemusíte ani žiadnych vážnejších nežiaducich účinkov.

Nespoliehajte sa iba na „doping“, skúste aj trénovať

Máme však pre vás ešte jednu dôležitú radu: nespoliehajte sa na to, že eJoy® LONG za vás všetko vyrieši. Hovorí sa, že tréning robí majstra a to platí aj tu. Áno, výdrž pri sexe sa dá trénovať a to hneď niekoľkými spôsobmi, stačí len mať disciplínu.

V prvom rade sa zamerajte na zníženie nahromadenej sexuálnej energie. Tu vám pomôže jednoduché riešenie: čo najčastejší sex. V druhom rade je vhodné pravidelne masturbovať, ale s prerušovaním, aby ste sa snažili oddialiť vyvrcholenie. Na udržiavanie erekcie dlhšiu dobu pomáhajú aj Kegelove cviky, tie by ste mali cvičiť ideálne každý deň.

A na záver ešte jedna rada: nepodceňujte dýchanie. Pomalšie a pravidelné dýchanie dokáže zázraky s oddialením orgazmu aj erekciou. Vyskúšajte to a uvidíte sami!