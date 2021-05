Bývalý šéf NAKA Zurian vraj nevie, z čoho je obvinený. V médiách prehovoril o Matovičovi i Hegerovi

Exšéf NAKA spomenul Matoviča aj Hegera

Zurian nevie potvrdiť pravdivosť informácií

21.5.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian podľa vlastných slov nevie, z čoho bol obvinený a či to súvisí s jeho trestným oznámením na kajúcnika Borisa Beňu . Uvádza to portál televízie Joj noviny.sk.„Neviem sa k tomu vyjadriť, lebo stále neviem, z čoho som obvinený. Čítam akurát mediálne výstupy a čítam tam, že by som mal byť obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a vyzradenia utajovanej skutočnosti. Nemám to ale potvrdené," povedal pre televíziu Joj.V predmetnom trestnom oznámení podľa portálu Branislav Zurian uviedol, že Beňa mu spomínal, že súčasný minister financií Igor Matovič sľúbil Slovenskej informačnej službe navýšenie rozpočtu o 20 miliónov eur, ak príjmu kajúcnika Ľudovíta Makóa.„Môžem kľudne potvrdiť, že ten barter spočíval v tom, ako mi povedal Beňa, že Ľudovít M. mal vydierať v tom čase pána Hegera. Mal ho vydierať v súvislosti so šéfom Tiposu, pánom Kaňkom, ktorý mal byť konateľom nejakej spoločnosti Oliva. Tieto dokumenty mal proti pánovi Hegerovi a v tom čase Ľudovít Makó mal s nimi obchodovať," povedal pre Joj Branislav Zurian.Bývalý šéf NAKA doplnil, že nevie potvrdiť ani vyvrátiť skutočnosti, ktoré mu Boris Beňa oznámil.„Tieto skutočnosti som chcel oznámiť vyšetrovateľovi, čo mi nebolo umožnené, dovolené. Myslím si, že z tohto dôvodu je teraz taký problém s mojou osobou," dodal pre Joj Branislav Zurian.