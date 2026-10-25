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25. októbra 2026
Musk obvinil ukrajinskú armádu zo zneužívania Starlinku na útoky dronmi, pohrozil odpojením služby
Jeho vyjadrenia prišli v čase napätia medzi Kyjevom a Washingtonom pre obmedzenia fungovania siete, od ktorej je ukrajinská armáda vo veľkej miere závislá. Americký miliardár
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25.10.2026 (SITA.sk) - Jeho vyjadrenia prišli v čase napätia medzi Kyjevom a Washingtonom pre obmedzenia fungovania siete, od ktorej je ukrajinská armáda vo veľkej miere závislá.
Americký miliardár Elon Musk obvinil ukrajinskú armádu z porušovania podmienok používania satelitného komunikačného systému Starlink, ktorý podľa neho využívala na útočné operácie bezpilotnými lietadlami.
V sobotu zároveň varoval, že ďalšie porušovanie pravidiel môže viesť k ukončeniu poskytovania služby. Jeho vyjadrenia prišli v čase napätia medzi Kyjevom a Washingtonom pre obmedzenia fungovania siete, od ktorej je ukrajinská armáda vo veľkej miere závislá.
"Ukrajinská armáda porušila podmienky používania Starlinku a využívala ho na útočné operácie dronmi s cieľom zabíjať ľudí," napísal Musk na sociálnej sieti X. Dodal však, že možnosť takéhoto využívania systému bola minulý týždeň zablokovaná.
V ďalšom príspevku zdôraznil, že pravidlá používania satelitnej siete sa nezmenili. "Podmienky používania Starlinku zostávajú konzistentné. Je to civilný systém, nie prostriedok na zabíjanie. Porušenie týchto podmienok bude mať za následok ukončenie poskytovania služby," uviedol šéf spoločnosti SpaceX.
Musk zároveň pripustil, že Starlink má zásadný význam pre obranyschopnosť Ukrajiny. "Starlink zostáva kľúčový pre obranu Ukrajiny, pretože je to jediný systém, ktorý nemožno rušiť ani zničiť, aspoň zatiaľ. Ak by bol Starlink vypnutý, ukrajinská frontová línia by sa okamžite zrútila," vyhlásil. Ide o Muskovo hodnotenie, ktorým zdôraznil závislosť ukrajinských jednotiek od satelitného spojenia.
Ukrajina využíva civilnú sieť Starlink aj vojenskú verziu Starshield na zabezpečenie komunikácie, logistiky a prevádzky bezpilotných systémov počas obrany proti ruskej invázii. Výpadky alebo obmedzenia prenosovej rýchlosti preto môžu mať priamy dosah na operácie ukrajinských jednotiek.
Ukrajinský minister obrany Jevhenij Chmara v sobotu oznámil, že rýchlosť satelitného spojenia sa začala obnovovať. "Monitorovacie systémy zaznamenávajú obnovenie rýchlosti Starlinku a Starshieldu. Registrujeme rýchlosť viac ako 400 kilometrov za hodinu, spojenie je stabilné," uviedol vo vyhlásení. Podľa jeho slov sa obnova začala už počas noci.
"Tento výsledok je dôležitý predovšetkým pre náš front, našich vojakov, fungovanie dronov, logistiku a komunikáciu," zdôraznil minister. Dodal, že aktuálne parametre systému zodpovedajú potrebám ukrajinskej armády. "Práve teraz je rýchlosť taká, akú potrebujeme," povedal.
Spor o satelitnú sieť sa v ostatných dňoch stal ďalším zdrojom napätia medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Washington, že svojím postupom pomáha Rusku. Spojeným štátom vyčítal, že Kyjev včas nevarovali pred prichádzajúcimi raketovými útokmi a obmedzovaním rýchlosti Starlinku oslabili schopnosť ukrajinskej armády reagovať.
Chmara pripísal obnovenie fungovania siete aj rozhodnému postoju ukrajinského prezidenta. Podľa ministra Zelenského "pevný postoj" v tejto otázke začína prinášať výsledky.
Musk od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 viackrát zmenil svoj verejný postoj k Ukrajine. V súvislosti s aktuálnymi problémami však trvá na tom, že prípadné obmedzenia satelitného spojenia sú zodpovednosťou americkej vlády, nie spoločnosti SpaceX.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Musk obvinil ukrajinskú armádu zo zneužívania Starlinku na útoky dronmi, pohrozil odpojením služby © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký miliardár Elon Musk obvinil ukrajinskú armádu z porušovania podmienok používania satelitného komunikačného systému Starlink, ktorý podľa neho využívala na útočné operácie bezpilotnými lietadlami.
V sobotu zároveň varoval, že ďalšie porušovanie pravidiel môže viesť k ukončeniu poskytovania služby. Jeho vyjadrenia prišli v čase napätia medzi Kyjevom a Washingtonom pre obmedzenia fungovania siete, od ktorej je ukrajinská armáda vo veľkej miere závislá.
"Ukrajinská armáda porušila podmienky používania Starlinku a využívala ho na útočné operácie dronmi s cieľom zabíjať ľudí," napísal Musk na sociálnej sieti X. Dodal však, že možnosť takéhoto využívania systému bola minulý týždeň zablokovaná.
Pravidlá sa nezmenili
V ďalšom príspevku zdôraznil, že pravidlá používania satelitnej siete sa nezmenili. "Podmienky používania Starlinku zostávajú konzistentné. Je to civilný systém, nie prostriedok na zabíjanie. Porušenie týchto podmienok bude mať za následok ukončenie poskytovania služby," uviedol šéf spoločnosti SpaceX.
Musk zároveň pripustil, že Starlink má zásadný význam pre obranyschopnosť Ukrajiny. "Starlink zostáva kľúčový pre obranu Ukrajiny, pretože je to jediný systém, ktorý nemožno rušiť ani zničiť, aspoň zatiaľ. Ak by bol Starlink vypnutý, ukrajinská frontová línia by sa okamžite zrútila," vyhlásil. Ide o Muskovo hodnotenie, ktorým zdôraznil závislosť ukrajinských jednotiek od satelitného spojenia.
Rýchlosť satelitného spojenia sa začala obnovovať
Ukrajina využíva civilnú sieť Starlink aj vojenskú verziu Starshield na zabezpečenie komunikácie, logistiky a prevádzky bezpilotných systémov počas obrany proti ruskej invázii. Výpadky alebo obmedzenia prenosovej rýchlosti preto môžu mať priamy dosah na operácie ukrajinských jednotiek.
Ukrajinský minister obrany Jevhenij Chmara v sobotu oznámil, že rýchlosť satelitného spojenia sa začala obnovovať. "Monitorovacie systémy zaznamenávajú obnovenie rýchlosti Starlinku a Starshieldu. Registrujeme rýchlosť viac ako 400 kilometrov za hodinu, spojenie je stabilné," uviedol vo vyhlásení. Podľa jeho slov sa obnova začala už počas noci.
"Tento výsledok je dôležitý predovšetkým pre náš front, našich vojakov, fungovanie dronov, logistiku a komunikáciu," zdôraznil minister. Dodal, že aktuálne parametre systému zodpovedajú potrebám ukrajinskej armády. "Práve teraz je rýchlosť taká, akú potrebujeme," povedal.
Ďalší zdroj napätia
Spor o satelitnú sieť sa v ostatných dňoch stal ďalším zdrojom napätia medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Washington, že svojím postupom pomáha Rusku. Spojeným štátom vyčítal, že Kyjev včas nevarovali pred prichádzajúcimi raketovými útokmi a obmedzovaním rýchlosti Starlinku oslabili schopnosť ukrajinskej armády reagovať.
Chmara pripísal obnovenie fungovania siete aj rozhodnému postoju ukrajinského prezidenta. Podľa ministra Zelenského "pevný postoj" v tejto otázke začína prinášať výsledky.
Musk od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 viackrát zmenil svoj verejný postoj k Ukrajine. V súvislosti s aktuálnymi problémami však trvá na tom, že prípadné obmedzenia satelitného spojenia sú zodpovednosťou americkej vlády, nie spoločnosti SpaceX.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Musk obvinil ukrajinskú armádu zo zneužívania Starlinku na útoky dronmi, pohrozil odpojením služby © SITA Všetky práva vyhradené.
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