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25. októbra 2026

Obama ostro zaútočil na Trumpa, jeho vládnutie nazval obdobím chaosu a sériou zlých rozhodnutí


Tagy: americko-iránsky konflikt Americký prezident bývalý americký prezident Hormuzský prieliv

A čo je najdôležitejšie, rozhodol sa začať zbytočnú vojnu, ktorú nikto nechcel, dodal bývalý americký prezident. Bývalý americký prezident Barack Obama v ...



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obama 676x451 25.10.2026 (SITA.sk) - A čo je najdôležitejšie, rozhodol sa začať zbytočnú vojnu, ktorú nikto nechcel, dodal bývalý americký prezident.


Bývalý americký prezident Barack Obama v sobotu ostro kritizoval súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Udialo sa tak počas predvolebných zhromaždení v štátoch Ohio a Michigan. Demokratov vyzval, aby v novembrových voľbách do Kongresu odmietli politiku republikánskeho prezidenta, ktorého administratívu obvinil z chaosu, krutosti, korupcie a nekompetentnosti. Obama zároveň pripísal Trumpovým rozhodnutiam rast životných nákladov a kritizoval vojnu proti Iránu.

Trump začal zbytočnú vojnu


Súčasný prezident sa rozhodol urobiť sériu zlých rozhodnutí,“ vyhlásil Obama v Clevelande v štáte Ohio, kde podporil bývalého demokratického senátora Sherroda Browna. „A čo je najdôležitejšie, rozhodol sa začať zbytočnú vojnu, ktorú nikto nechcel,“ dodal. Narážal na konflikt s Iránom, ktorý vyvolal prudký rast cien ropy po tom, ako Teherán v reakcii na útoky prakticky zablokoval Hormuzský prieliv.

Šesťdesiatpäťročný bývalý prezident vyzval voličov, aby vo voľbách 3. novembra dali najavo nespokojnosť so súčasnou administratívou. „Po dvoch rokoch chaosu, krutosti, korupcie a nekompetentnosti, aké sme v modernej ére ešte nezažili, dostávate príležitosť povedať: Dosť bolo,“ vyhlásil. „Práve tu v Ohiu hlasujeme za zmenu,“ zdôraznil pred svojimi priaznivcami.

Demokrati sa v novembrových voľbách pokúsia získať späť kontrolu nad Snemovňou reprezentantov alebo Senátom, prípadne nad oboma komorami Kongresu, ktoré v súčasnosti ovládajú republikáni. Obama, ktorý si medzi demokratickými voličmi naďalej udržiava značnú popularitu, sa preto zapojil do kampane v štátoch, kde sa očakávajú tesné súboje.

V Ohiu sa Brown usiluje o návrat do Senátu proti úradujúcemu republikánskemu senátorovi Jonovi Hustedovi. O post guvernéra sa tam uchádzajú demokratka Amy Actonová a republikán Vivek Ramaswamy, ktorý sa v roku 2024 zapojil do prezidentských primárok. Prieskumy naznačujú mierny náskok demokratických kandidátov v oboch súbojoch, rozdiely sú však malé.

Obama bol podľa Trumpa nekompetentným prezidentom


Obama neskôr vystúpil aj v Michigane na podporu Abdula El-Sayeda, predstaviteľa ľavicového krídla Demokratickej strany, ktorý súperí s republikánom Mikeom Rogersom o kreslo v Senáte. „Predstavte si tú silnú dvojicu Abdula a Elissy,“ povedal Obama s odkazom na úradujúcu demokratickú senátorku Elissu Slotkinovú, ktorá tento rok nekandiduje. „Máte moslima a židovku, ktorí za vás bojujú v Senáte Spojených štátov. Na to môžete byť v Michigane hrdí,“ vyhlásil.

Trump na Obamovo vystúpenie v Michigane reagoval v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social, kde vyzval voličov na podporu Rogersa. „Obama bol mimoriadne nekompetentný prezident! Vyplatil Iránu miliardy dolárov a otvoril mu cestu k jadrovej zbrani,“ napísal. Narážal na jadrovú dohodu z roku 2015, ktorú Obamova administratíva pomohla vyrokovať a ktorá Iránu ponúkala zmiernenie sankcií výmenou za výrazné obmedzenie jadrového programu.

Trump počas svojho prvého funkčného obdobia od tejto dohody odstúpil a obnovil rozsiahle sankcie vrátane opatrení proti krajinám nakupujúcim iránsku ropu. Západné štáty dlhodobo obviňujú Teherán zo snahy získať jadrové zbrane, Irán však tieto tvrdenia odmieta a trvá na tom, že jeho jadrový program má výlučne civilné účely.

Bývalý prezident si počas vystúpení neodpustil ani posmešky na adresu Trumpových stavebných a dekoratívnych úprav vo Washingtone. Kritizoval zásahy do Zrkadlového jazierka pri Lincolnovom pamätníku, výstavbu veľkej tanečnej sály v Bielom dome aj pozlátené dekorácie v Oválnej pracovni. „Biely dom teraz vyzerá, akoby si Saddám Husajn otvoril reštauráciu na cheesecake,“ zažartoval Obama s odkazom na americkú sieť reštaurácií známu okázalou ponukou jedál a dezertov.

Obama zároveň apeloval na priaznivcov demokratov, aby využili možnosť predčasného hlasovania, ktoré sa už v Ohiu aj Michigane začalo. „Neodkladajte to, neváhajte,“ odkázal voličom. Podľa celoštátnych prieskumov majú demokrati šancu získať kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, zatiaľ čo súboj o väčšinu v Senáte zostáva podstatne vyrovnanejší.


Zdroj: SITA.sk - Obama ostro zaútočil na Trumpa, jeho vládnutie nazval obdobím chaosu a sériou zlých rozhodnutí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránsky konflikt Americký prezident bývalý americký prezident Hormuzský prieliv
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