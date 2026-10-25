|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 25.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. októbra 2026
Obama ostro zaútočil na Trumpa, jeho vládnutie nazval obdobím chaosu a sériou zlých rozhodnutí
A čo je najdôležitejšie, rozhodol sa začať zbytočnú vojnu, ktorú nikto nechcel, dodal bývalý americký prezident. Bývalý americký prezident Barack Obama v ...
Zdieľať
25.10.2026 (SITA.sk) - A čo je najdôležitejšie, rozhodol sa začať zbytočnú vojnu, ktorú nikto nechcel, dodal bývalý americký prezident.
Bývalý americký prezident Barack Obama v sobotu ostro kritizoval súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Udialo sa tak počas predvolebných zhromaždení v štátoch Ohio a Michigan. Demokratov vyzval, aby v novembrových voľbách do Kongresu odmietli politiku republikánskeho prezidenta, ktorého administratívu obvinil z chaosu, krutosti, korupcie a nekompetentnosti. Obama zároveň pripísal Trumpovým rozhodnutiam rast životných nákladov a kritizoval vojnu proti Iránu.
„Súčasný prezident sa rozhodol urobiť sériu zlých rozhodnutí,“ vyhlásil Obama v Clevelande v štáte Ohio, kde podporil bývalého demokratického senátora Sherroda Browna. „A čo je najdôležitejšie, rozhodol sa začať zbytočnú vojnu, ktorú nikto nechcel,“ dodal. Narážal na konflikt s Iránom, ktorý vyvolal prudký rast cien ropy po tom, ako Teherán v reakcii na útoky prakticky zablokoval Hormuzský prieliv.
Šesťdesiatpäťročný bývalý prezident vyzval voličov, aby vo voľbách 3. novembra dali najavo nespokojnosť so súčasnou administratívou. „Po dvoch rokoch chaosu, krutosti, korupcie a nekompetentnosti, aké sme v modernej ére ešte nezažili, dostávate príležitosť povedať: Dosť bolo,“ vyhlásil. „Práve tu v Ohiu hlasujeme za zmenu,“ zdôraznil pred svojimi priaznivcami.
Demokrati sa v novembrových voľbách pokúsia získať späť kontrolu nad Snemovňou reprezentantov alebo Senátom, prípadne nad oboma komorami Kongresu, ktoré v súčasnosti ovládajú republikáni. Obama, ktorý si medzi demokratickými voličmi naďalej udržiava značnú popularitu, sa preto zapojil do kampane v štátoch, kde sa očakávajú tesné súboje.
V Ohiu sa Brown usiluje o návrat do Senátu proti úradujúcemu republikánskemu senátorovi Jonovi Hustedovi. O post guvernéra sa tam uchádzajú demokratka Amy Actonová a republikán Vivek Ramaswamy, ktorý sa v roku 2024 zapojil do prezidentských primárok. Prieskumy naznačujú mierny náskok demokratických kandidátov v oboch súbojoch, rozdiely sú však malé.
Obama neskôr vystúpil aj v Michigane na podporu Abdula El-Sayeda, predstaviteľa ľavicového krídla Demokratickej strany, ktorý súperí s republikánom Mikeom Rogersom o kreslo v Senáte. „Predstavte si tú silnú dvojicu Abdula a Elissy,“ povedal Obama s odkazom na úradujúcu demokratickú senátorku Elissu Slotkinovú, ktorá tento rok nekandiduje. „Máte moslima a židovku, ktorí za vás bojujú v Senáte Spojených štátov. Na to môžete byť v Michigane hrdí,“ vyhlásil.
Trump na Obamovo vystúpenie v Michigane reagoval v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social, kde vyzval voličov na podporu Rogersa. „Obama bol mimoriadne nekompetentný prezident! Vyplatil Iránu miliardy dolárov a otvoril mu cestu k jadrovej zbrani,“ napísal. Narážal na jadrovú dohodu z roku 2015, ktorú Obamova administratíva pomohla vyrokovať a ktorá Iránu ponúkala zmiernenie sankcií výmenou za výrazné obmedzenie jadrového programu.
Trump počas svojho prvého funkčného obdobia od tejto dohody odstúpil a obnovil rozsiahle sankcie vrátane opatrení proti krajinám nakupujúcim iránsku ropu. Západné štáty dlhodobo obviňujú Teherán zo snahy získať jadrové zbrane, Irán však tieto tvrdenia odmieta a trvá na tom, že jeho jadrový program má výlučne civilné účely.
Bývalý prezident si počas vystúpení neodpustil ani posmešky na adresu Trumpových stavebných a dekoratívnych úprav vo Washingtone. Kritizoval zásahy do Zrkadlového jazierka pri Lincolnovom pamätníku, výstavbu veľkej tanečnej sály v Bielom dome aj pozlátené dekorácie v Oválnej pracovni. „Biely dom teraz vyzerá, akoby si Saddám Husajn otvoril reštauráciu na cheesecake,“ zažartoval Obama s odkazom na americkú sieť reštaurácií známu okázalou ponukou jedál a dezertov.
Obama zároveň apeloval na priaznivcov demokratov, aby využili možnosť predčasného hlasovania, ktoré sa už v Ohiu aj Michigane začalo. „Neodkladajte to, neváhajte,“ odkázal voličom. Podľa celoštátnych prieskumov majú demokrati šancu získať kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, zatiaľ čo súboj o väčšinu v Senáte zostáva podstatne vyrovnanejší.
Zdroj: SITA.sk - Obama ostro zaútočil na Trumpa, jeho vládnutie nazval obdobím chaosu a sériou zlých rozhodnutí © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý americký prezident Barack Obama v sobotu ostro kritizoval súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Udialo sa tak počas predvolebných zhromaždení v štátoch Ohio a Michigan. Demokratov vyzval, aby v novembrových voľbách do Kongresu odmietli politiku republikánskeho prezidenta, ktorého administratívu obvinil z chaosu, krutosti, korupcie a nekompetentnosti. Obama zároveň pripísal Trumpovým rozhodnutiam rast životných nákladov a kritizoval vojnu proti Iránu.
Trump začal zbytočnú vojnu
„Súčasný prezident sa rozhodol urobiť sériu zlých rozhodnutí,“ vyhlásil Obama v Clevelande v štáte Ohio, kde podporil bývalého demokratického senátora Sherroda Browna. „A čo je najdôležitejšie, rozhodol sa začať zbytočnú vojnu, ktorú nikto nechcel,“ dodal. Narážal na konflikt s Iránom, ktorý vyvolal prudký rast cien ropy po tom, ako Teherán v reakcii na útoky prakticky zablokoval Hormuzský prieliv.
Šesťdesiatpäťročný bývalý prezident vyzval voličov, aby vo voľbách 3. novembra dali najavo nespokojnosť so súčasnou administratívou. „Po dvoch rokoch chaosu, krutosti, korupcie a nekompetentnosti, aké sme v modernej ére ešte nezažili, dostávate príležitosť povedať: Dosť bolo,“ vyhlásil. „Práve tu v Ohiu hlasujeme za zmenu,“ zdôraznil pred svojimi priaznivcami.
Demokrati sa v novembrových voľbách pokúsia získať späť kontrolu nad Snemovňou reprezentantov alebo Senátom, prípadne nad oboma komorami Kongresu, ktoré v súčasnosti ovládajú republikáni. Obama, ktorý si medzi demokratickými voličmi naďalej udržiava značnú popularitu, sa preto zapojil do kampane v štátoch, kde sa očakávajú tesné súboje.
V Ohiu sa Brown usiluje o návrat do Senátu proti úradujúcemu republikánskemu senátorovi Jonovi Hustedovi. O post guvernéra sa tam uchádzajú demokratka Amy Actonová a republikán Vivek Ramaswamy, ktorý sa v roku 2024 zapojil do prezidentských primárok. Prieskumy naznačujú mierny náskok demokratických kandidátov v oboch súbojoch, rozdiely sú však malé.
Obama bol podľa Trumpa nekompetentným prezidentom
Obama neskôr vystúpil aj v Michigane na podporu Abdula El-Sayeda, predstaviteľa ľavicového krídla Demokratickej strany, ktorý súperí s republikánom Mikeom Rogersom o kreslo v Senáte. „Predstavte si tú silnú dvojicu Abdula a Elissy,“ povedal Obama s odkazom na úradujúcu demokratickú senátorku Elissu Slotkinovú, ktorá tento rok nekandiduje. „Máte moslima a židovku, ktorí za vás bojujú v Senáte Spojených štátov. Na to môžete byť v Michigane hrdí,“ vyhlásil.
Trump na Obamovo vystúpenie v Michigane reagoval v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social, kde vyzval voličov na podporu Rogersa. „Obama bol mimoriadne nekompetentný prezident! Vyplatil Iránu miliardy dolárov a otvoril mu cestu k jadrovej zbrani,“ napísal. Narážal na jadrovú dohodu z roku 2015, ktorú Obamova administratíva pomohla vyrokovať a ktorá Iránu ponúkala zmiernenie sankcií výmenou za výrazné obmedzenie jadrového programu.
Trump počas svojho prvého funkčného obdobia od tejto dohody odstúpil a obnovil rozsiahle sankcie vrátane opatrení proti krajinám nakupujúcim iránsku ropu. Západné štáty dlhodobo obviňujú Teherán zo snahy získať jadrové zbrane, Irán však tieto tvrdenia odmieta a trvá na tom, že jeho jadrový program má výlučne civilné účely.
Bývalý prezident si počas vystúpení neodpustil ani posmešky na adresu Trumpových stavebných a dekoratívnych úprav vo Washingtone. Kritizoval zásahy do Zrkadlového jazierka pri Lincolnovom pamätníku, výstavbu veľkej tanečnej sály v Bielom dome aj pozlátené dekorácie v Oválnej pracovni. „Biely dom teraz vyzerá, akoby si Saddám Husajn otvoril reštauráciu na cheesecake,“ zažartoval Obama s odkazom na americkú sieť reštaurácií známu okázalou ponukou jedál a dezertov.
Obama zároveň apeloval na priaznivcov demokratov, aby využili možnosť predčasného hlasovania, ktoré sa už v Ohiu aj Michigane začalo. „Neodkladajte to, neváhajte,“ odkázal voličom. Podľa celoštátnych prieskumov majú demokrati šancu získať kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, zatiaľ čo súboj o väčšinu v Senáte zostáva podstatne vyrovnanejší.
Zdroj: SITA.sk - Obama ostro zaútočil na Trumpa, jeho vládnutie nazval obdobím chaosu a sériou zlých rozhodnutí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Obžalovaní či odsúdení politici sú len predvojom bordelu, ktorý k nám ešte len čoskoro príde, myslí si politológ Štefančík
Obžalovaní či odsúdení politici sú len predvojom bordelu, ktorý k nám ešte len čoskoro príde, myslí si politológ Štefančík
<< predchádzajúci článok
Ferenčáka porazil v Kežmarku 32-ročný Marek Hovaňák, v Poprade končí dlhoročný primátor Danko
Ferenčáka porazil v Kežmarku 32-ročný Marek Hovaňák, v Poprade končí dlhoročný primátor Danko