Musk vlani rokoval so šéfom Softbank o prevode Tesly do súkromných rúk

San Francisco 10. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ americkej firmy Tesla Elon Musk minulý rok rokoval so šéfom nadnárodného konglomerátu SoftBank Group Masajošim Sonom. A hovorili aj o možnosti prechodu Tesly do súkromných rúk. Uviedla to agentúra Bloomberg News s odvolaním sa na dvoch ľudí oboznámených s obsahom diskusií, ktorí nechceli byť menovaní.Konglomerát vlastní celú škálu firiem, vrátane banky Softbank, investičných fondov aj priemyselných podnikov. Podľa nemenovaných zdrojov obaja šéfovia diskutovali aj o investíciách v Tesle a dotkli sa aj otázky súkromného vlastníctva Tesly. Ale rozhovory nepriniesli žiadny konkrétny výsledok pre, uviedla agentúra.V súčasnosti podľa nej neprebiehajúmedzi oboma stranami.Musk v stredu (8.8.) šokoval Wall Street, keď na sociálnej sieti Twitter oznámil, že uvažuje o prevzatí Tesly do súkromného vlastníctva a odkúpení všetkých jej akcií za 72 miliárd USD (62,11 miliardy eur). Dodal, že už zabezpečil aj finančné prostriedky na kúpu všetkých akcií Tesly, ale neposkytol ďalšie podrobnosti.Len niekoľko spoločností na svete má dostatočnena to, aby dokázalo financovať nákup akcií Tesly. SoftBank v júni investovala 2,25 miliardy USD do divízie autonómnych vozidiel americkej automobilky General Motors - Cruise Automation.Agentúry sa obrátili aj na predstavenstvo spoločnosti Tesla, ktoré uviedlo, že doteraz nedostalo od Muska podrobný finančný plán, a tiež sa snaží získať viac informácií o tom, ako chce financovať plánovaný nákup akcií. Uviedli to vo štvrtok (9.8.) zdroje oboznámené so situáciou.(1 EUR = 1,1593 USD)