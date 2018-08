Počas zápasu Ligy majstrov budú v Trnave dopravné obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 10. augusta (TASR) – Počas futbalového stretnutia kvalifikácie do Ligy majstrov medzi mužstvami FC Spartak Trnava a FK Crvena Zvezda Belehrad, ktoré sa odohrá 14. augusta na futbalovom štadióne Antona Malatinského v Trnave, prijíma polícia bezpečnostné opatrenia. TASR o nich informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Mária Kredatusová.Z uvedeného dôvodu bude polícia na nevyhnutne potrebný čas uzatvárať Kollárovu ulicu.uviedla Kredatusová.Ulica bude uzatvorená od križovatky Kollárova-Rázusovej pri Právnickej fakulte Trnavskej univerzity po vjazd do podzemných garáží nákupného centra City Arena. Obyvateľom Podjavorinskej ulice bude umožnený vjazd od Kollárovej ulice oproti vchodu do City Areny.doplnila hovorkyňa KR PZ.