Muška: Rozvoj turistického ruchu potrebuje pozornosť Ukrajiny a SR

Na archívnej snímke sa ľudia prechádzajú v mestskom parku s pohľadom na pozlátené kupoly Katedrály Nanebevstúpenia, ktorý patrí do pravoslávneho kláštorného komplexu Kyjevo-Pečorská lavra na brehu Dnepra v Kyjeve. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. augusta (TASR) - Rozvoj turistického ruchu potrebuje pozornosť Ukrajiny a Slovenska, sú tu veľké rezervy. Pre TASR to uviedol ukrajinský veľvyslanec Jurij Muška. Podľa jeho odhadu je turistický potenciál využitý na asi desať až 20 percent.Úlohou do budúcnosti je organizovať turistické výstavy, priblížiť si vzájomne obe krajiny a aktivizovať činnosť slovensko-ukrajinskej komisie pre turizmus.spomenul, že minulý rok na výstave o turizme v Bratislave nenašiel ukrajinskú cestovnú kanceláriu. Dôvod nepozná, možnosti na Ukrajine sú pritom podľa neho veľké.Okrem prihraničného cestovného ruchu treba robiť aj organizovaný veľký cestový ruch na európskej úrovni.povedal s tým, že na Slovensku sa dá oddychovať celoročne.Zvýšiť počet ukrajinských turistov na Slovensku a slovenských turistov na Ukrajine môžu aj nové letecké linky Bratislava - Ľvov, Poprad - Kyjev, Poprad – Odesa.uviedol. O meste Ľvov veľvyslanec povedal, že je to centrum západnej Ukrajiny, dôležitý dopravný uzol, pričom má okolo milión obyvateľov. Čiernomorské prístavné mesto Odesa s medzinárodným letiskom je centrom tamojšieho regionálneho cestovného ruchu.Podľa štatistiky Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny v roku 2017 prišlo na Ukrajinu viac ako 14 miliónov cudzincov, z toho 39.000 malo ako cieľ cestovný ruch. Zo Slovenska pricestovalo viac ako 366.000 občanov a z toho 5000 ako turisti, konštatoval. V niektorých ohľadoch by mohla pomôcť štatistika Ministerstva dopravy a výstavby SR, podľa ktorej asi 11.000 ukrajinských občanov navštívilo Slovensko s využitím cestovných kancelárií, doplnil ukrajinský diplomat.