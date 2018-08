Posledná rozlúčka s hercom S. Dančiakom bude v pondelok v Bratislave

Herec Stanislav Dančiak, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 13. augusta (TASR) – Slovenská verejnosť sa v pondelok rozlúči so zosnulým dlhoročným členom Činohry Slovenského národného divadla (SND) Stanom Dančiakom. Posledná rozlúčka so známym hercom, rozprávačom a improvizátorom, ktorý zomrel v sobotu 4. augusta vo veku 75 rokov, sa uskutoční o 11.00 h v novej budove SND.Stanislav Dančiak si vďaka svojmu komediálnemu talentu, pohotovej improvizácii a dynamickému prejavu získal priazeň divadelného i filmového publika a televíznych divákov. Narodil sa 26. októbra 1942 v Bratislave. Záujem o dramatické umenie prejavil už na základnej škole, ako chlapec účinkoval v Detskej rozhlasovej dramatickej družine. Herectvo vyštudoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Po jej absolvovaní sa v roku 1965 stal členom činohernej scény SND, kde pôsobil do roku 1968 a opäť od 1. januára 1990. Dančiak patril k zakladateľom Divadla na Korze (1968 – 1971), po jeho zatvorení sa stal členom Novej scény (1971 – 1989). Poslednýkrát sa predstavil na javisku SND v inscenácii Aj kone sa strieľajú 29. apríla 2015.Obsadzovaný herec si získal priaznivcov nielen na divadelných doskách, ale aj v množstve filmov. Z jeho bohatej filmografie možno spomenúť historickú snímku Skrytý prameň (1973), kultovú komédiu Sebechlebskí hudci (1975), životopisnú drámu Svědek umírajícího času (1990), film Rivers of Babylon (1998) alebo drámu Dážď padá na naše duše (2002). Na televíznych obrazovkách zaujal napríklad v tituloch Jožko Púčik a jeho kariéra (1983), Veľká rošáda (1988), Rozmar starej dámy (1990), Pod vládou ženy aj na svitaní (1993) či Kráľovská hra (1999).S Mariánom Zednikovičom vytvoril nezabudnuteľnú dvojicu v minigroteskách Lord Norton a sluha James (2002). Zahral si napríklad aj v známych seriáloch Lekár umierajúceho času (1983) a Alžbetin dvor (1986). Predstaviteľ desiatok divadelných a filmových postáv sa zapísal do pamäti divákov aj ako výrazný dabingový herec. Svoj charakteristický hlas prepožičal inšpektorovi Derrickovi z rovnomenného seriálu (1974) či chlpáčovi Alfovi v americkom seriáli Alf (1986).Stano Dančiak získal cenu Zväzu slovenských spisovateľov a dramatických umelcov. Z rúk prezidenta SR si v roku 2003 prevzal štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy. v roku 2011 bol uvedený do Siene slávy počas galavečera televíznej diváckej ankety Osobnosť televíznej obrazovky (OTO).