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29. septembra 2026

Muskova najväčšia raketa sa prvýkrát dostala na obežnú dráhu. Po pristátí ju pohltil mohutný výbuch – VIDEO


Tagy: Vesmír

Starship počas historického letu vypustil 26 satelitov Starlink, no namiesto plánovaných desiatich hodín zostal vo vesmíre iba približne tri. SpaceX riešila aj problémy s motormi. Megaraketa Starship ...



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spacex_starship_launch_31_1 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Starship počas historického letu vypustil 26 satelitov Starlink, no namiesto plánovaných desiatich hodín zostal vo vesmíre iba približne tri. SpaceX riešila aj problémy s motormi.


Megaraketa Starship spoločnosti SpaceX sa po rokoch vývoja a testovania prvýkrát dostala na obežnú dráhu Zeme. Počas pondelkového letu vypustila 26 satelitov Starlink a následne sa vrátila do atmosféry. Misia však netrvala plánovaných desať hodín a po pristátí vo vodách Tichého oceánu raketu zachvátil mohutný výbuch.

Viac ako 120 metrov vysoká raketa odštartovala zo základne SpaceX v americkom Texase. Po úspešnom oddelení a pristátí prvého stupňa Super Heavy vo vode sa na obežnú dráhu dostal horný stupeň Starship. Predchádzali tomu problémy s motormi, ktoré vyvolali pochybnosti, či bude možné v misii pokračovať.

„Starship je na obežnej dráhe,“ oznámil počas živého prenosu člen štartovacieho tímu, čo medzi zamestnancami SpaceX vyvolalo nadšenie.

Kozmická loď následne začala vypúšťať 26 satelitov novej generácie Starlink. Pôvodný plán počítal s približne desaťhodinovým letom a šiestimi obletmi Zeme. Inžinieri SpaceX však približne po troch hodinách rozhodli o navedení Starshipu späť do atmosféry. Loď tak Zem obletela iba dvakrát.

Zábery zo živého prenosu ukázali, ako sa Starship vo vzpriamenej polohe vysokou rýchlosťou vracia atmosférou. Následne opäť zapálil motory, spomalil a vertikálne dosadol na hladinu Tichého oceánu. Potom sa prevrátil na bok a pohltil ho veľký výbuch.
 

From concept to reality.@SpaceX has successfully deployed Starlink V3 satellites into Earth’s orbit and made contact with them for the first time.

At scale, one Starship carries 60 V3 satellites, the same network capacity as about 20 Falcon 9 launches. pic.twitter.com/ZmZN9vZ0fs


— Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) September 28, 2026



Zakladateľ SpaceX Elon Musk chce zo Starshipu vytvoriť plne a rýchlo opakovane použiteľný dopravný systém. V budúcnosti by raketa mala pristávať na špeciálnych plošinách, ktoré ju zachytia ešte pred kontaktom so zemou alebo vodou.

Napriek dosiahnutiu obežnej dráhy nebol test bez problémov. „Je úspechom, že sa podarilo uskutočniť let a dostať sa na obežnú dráhu, ale podľa vlastných kritérií a cieľov SpaceX sa nepodarilo absolvovať desaťhodinový let a objavili sa problémy s motormi,“ povedala pre AFP analytička Centra pre bezpečnosť a nové technológie Georgetownskej univerzity Kathleen Curleeová. Test preto nepovažuje za „mimoriadne úspešný“, hoci podľa nej znamenal významný pokrok.

Veľký prvý stupeň Super Heavy medzitým pristál vo vodách pri Texase. SpaceX sa tentoraz nepokúsila dopraviť ho späť na základňu, kde už v minulosti dokázala booster zachytiť pomocou ramien štartovacej veže prezývaných „paličky“.
 

Maybe we're going to see the last splashdown of Starship 14 in the ocean


SpaceX is planning to catch Starship during the Starship 15 launch https://t.co/5a88CnWn8Q pic.twitter.com/XCszCoAFtt

— Napoleon Bonaparte (@Napoleon__Bon) September 28, 2026



Starship zostáva kľúčovou súčasťou Muskových plánov na lety na Mesiac a neskôr Mars. Pred tým však musí SpaceX vyriešiť viacero technických problémov vrátane tankovania kozmickej lode na obežnej dráhe. Na upravenú verziu Starshipu zároveň vsádza americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) pri svojich plánoch na návrat astronautov na povrch Mesiaca.

SpaceX napriek problémom pri vývoji Starshipu naďalej dominuje svetovému trhu kozmických štartov vďaka čiastočne opakovane použiteľným raketám Falcon. Už tento týždeň má po teste Starshipu nasledovať trojica ďalších štartov rakiet SpaceX, pričom jeden z nich má dopraviť posádku astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu.


Zdroj: SITA.sk - Muskova najväčšia raketa sa prvýkrát dostala na obežnú dráhu. Po pristátí ju pohltil mohutný výbuch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Vesmír
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