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28. septembra 2026

Historický úspech SpaceX: Starship sa prvýkrát dostala na obežnú dráhu Zeme, napriek problémom s motorom pokračovala v misii (video)


Tagy: SpaceX

Starship je najväčšia a najvýkonnejšia kozmická raketa, aká bola kedy postavená.



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Historický úspech SpaceX: Starship sa prvýkrát dostala na obežnú dráhu Zeme, napriek problémom s motorom pokračovala v misii (video)

Superťažká raketa Starship spoločnosti SpaceX v pondelok po prvýkrát vyletela na obežnú dráhu Zeme. Počas letu má šesťkrát obletieť Zem a vypustiť 26 družíc Starlink tretej generácie. Informovala o tom agentúra AFP.

Kozmická loď odštartovala na plánovaný desaťhodinový let z kozmodrómu Starbase v južnom Texase krátko pred 15:00 h SELČ. Prvý stupeň Super Heavy dopadol do Mexického zálivu krátko po štarte.

Počas stúpania sa jeden z motorov Starship vypol priskoro, v dôsledku čoho raketa takmer nedosiahla cieľ, ktorým bolo dostať sa na obežnú dráhu. Keďže však všetko ostatné fungovalo bez problémov, dispečeri sa po niekoľkých napätých minútach rozhodli pokračovať podľa plánu.

„Starship je na obežnej dráhe,“ oznámilo počas živého prenosu riadiace stredisko spoločnosti SpaceX. O niekoľko minút neskôr sa začalo vypúšťanie družíc.

Starship je najväčšia a najvýkonnejšia kozmická raketa, aká bola kedy postavená. Zakladateľ SpaceX Elon Musk kedysi predpovedal, že cieľ dostať raketu na obežnú dráhu sa podarí splniť v roku 2022. Všetky doterajšie skúšobné lety, ktorých od roku 2023 absolvovala 13, sa obmedzili na suborbitálny priestor.

 


Tagy: SpaceX
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