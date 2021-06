Must have na leto: 3 veci, s ktorými zvládnete horúčavy v byte

Schlaďte sa teplým čajom

Relaxujte na balkóne

Spite ako v bavlnke

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2021 (Webnoviny.sk) -Dlho očakávané skutočne letné dni s tridsiatkami na teplomeroch už máme za sebou a poriadne sme si ich vychutnali. Čím viac nám ich však ďalšie týždne prinesú, tým horšie ich budeme znášať. Z dusnej kancelárie vyjdeme do rozhorúčených ulíc a doma nás čaká prehriaty byt, nehovoriac o tom, že v ňom musíme vydržať aj keď sme na homeoffice. A čo majú povedať rodičia s malými deťmi a seniori, ktorí môžu v horúcich dňoch vychádzať von iba skoro ráno a večer? No aj tieto horúce dni sa dajú prežiť v absolútnej pohode a bez všelijakých domácich vychytávok ako lavór s vodou pod stolom alebo mokré plachty v okne, ktoré aj tak fungujú len pár minút.Keď v lete túžime po osviežení, prirodzene siahneme po čo najľadovejšom nápoji. A to je chyba. Ľadový nápoj nás pocitovo schladí len keď ho pijeme a krátko potom. Organizmus však v skutočnosti zahrieva, pretože ten musí vyrovnať teplotné rozdiely medzi studenou tekutinou a telesnou teplotou. Telo teda vynaloží určitú námahu a namiesto ochladenia sa zohrejeme. To pravé osvieženie preto poskytnú vlažné nápoje s ochladzujúcim účinkom. Ideálna je nechladená voda, čerstvá citrusová šťava a bylinkové čaje – mätový, medovkový, rozmarínový. Tu sa hodí novinka – varná kanvica Catler , ktorá zároveň slúži aj akoVodu teda uvarí a naďalej ju udržiava teplú, takže si zalejete vždy čerstvý čaj bez neustáleho míňania energie na zohrievanie vody. V rôznych farbách sa hodí do každej kuchyne.Letné dni sú také krásne, keď ich môžeme začať pohodovými raňajkami vonku! Dá sa to aj bez záhrady – stačí menší balkón, malý stolík a dve stoličky. Ak sa dajú poskladať a sú z kvalitného tvrdého dreva, poslúžia nám ešte mnoho ďalších liet. Nám sa páči tento balkónový set Fieldmann z akáciového dreva.Zložiť sa dajú nielen stoličky, ale aj stolík, takže ak ich práve nechcete používať, nebudú vám zavadzať. Perfektne vyzerajú na balkóne, v záhrade, no aj v malej štýlovej kaviarničke.Stačí niekoľko horúcich dní a v miestnostiach bez klimatizácie sa nedá ani poriadne dýchať, nieto ešte normálne fungovať. Otvoreným oknom prenikne dnu horúci vzduch zvonka, ventilátor iba rozvíri prehriaty vzduch vnútri. Ak nemáte možnosť nechať si namontovať klímu, zachráni vás mobilná klimatizácia SENCOR SAC MT1230C Nepotrebuje žiadne stavebné úpravy, je prenosná a cenovo dostupná. Vyzerá nenápadne a vďaka kolieskam ju ľahko prenesiete tam, kam potrebujete. Bez problémov vychladí miestnosť s plochou 16 – 23 m2 na teplotu 17 – 30 °C, pričom nevíri prach a filtruje mechanické nečistoty. Individuálny osobný komfort zaručia 4 úrovne nastavenia ventilátora a časovač s krokmi po 30 minútach alebo hodine. Postará sa o vás vo dne – v noci, tichý nočný režim SLEEP totiž zabraňuje podchladeniu počas spánku. PLANEO Elektro majú pravidelne zaujímavé zľavy a navyše až do 27.6. dostanete ku každému nákupu nad 150 eur originálnu futbalovú loptu Adidas s podpisom Borisa Valábika. Sledujte FB PLANEO Elektro SK a žiadna akcia vám neujde!Informačný servis