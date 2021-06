Lukašenko vedie vojnu proti svojmu národu, bieloruský režim už nemá podľa Klusa žiadne zábrany

Nejde o geopolitický zápas

Štvrtý sankčný balík

Rokovali aj o Iraku

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Bieloruský režim už nemá zábrany použiť akékoľvek prostriedky na zastrašenie svojich kritikov. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v pondelok, 21. júna 2021 v Luxemburgu počas zasadnutia Rady Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci (FAC).EÚ po zasadnutí uvalila zákaz cestovania a zmrazila majetok 78 bieloruských predstaviteľov. Zároveň zmrazila aktíva ôsmich subjektov, ktorými sú spoločnosti, banky alebo združenia. Momentálne sa vzťahujú reštriktívne opatrenie EÚ na celkovo 166 osôb a 15 bieloruských subjektov.Podľa Klusa sankciami voči tým, ktorí stoja za brutalitou Lukašenkovho režimu a podporujú ho, vysiela EÚ ďalší signál nádeje a podpory pre obyvateľov Bieloruska. Štátny tajomník zdôraznil, že v Bielorusku nejde o geopolitický zápas. Európska únia ani zvyšok Západu nevedú vojnu proti Bielorusku, ale diktátor Alexander Lukašenko vedie vojnu proti svojmu vlastnému národu, ktorý je jeho najobávanejším nepriateľom. Napokon, rastúci počet politických väzňov dosahujúci počet vyše päťsto osôb, pokusy o samovraždu, neobjasnené úmrtia opozičných predstaviteľov, ale tiež nedávny únos civilného lietadla a zatknutie opozičného novinára či tisícky zlomených osudov Bielorusiek a Bielorusov hovoria sami za seba,“ pokračoval na zasadnutí Klus.Samotnému rokovaniu predstaviteľov členských štátov EÚ predchádzalo ich stretnutie a diskusia s bývalou bieloruskou prezidentskou kandidátkou a exilovou opozičnou líderkou Sviatlanou Tichanovskou, ktorej zhodne tlmočili podporu a solidaritu.„Prijali sme ďalší, v poradí štvrtý sankčný balík, ako aj samostatný balík reštrikcií, ktoré okrem personálnych sankcií a vybraných bieloruských spoločností zasiahnu aj osoby zapojené do nedávneho vynúteného pristátia civilného letu Ryanair v Minsku a následného zadržania opozičného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča a jeho priateľky Sofie Sapegovej. Medzi cieľovými osobami sankcií je aj niekoľko významných obchodníkov či podnikateľov, ktorí podporujú Lukašenkov režim a majú z neho úžitok,“ vysvetlil Klus.Členské štáty EÚ zároveň vyzvali na prepustenie politických väzňov a na začatie inkluzívneho dialógu s občianskou spoločnosťou, ktorý by viedol k férovým voľbám.Ministri a štátni tajomníci členských krajín EÚ v Luxemburgu rokovali aj o bezpečnostnej i politickej stabilizácii Iraku. V súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami v krajine, ktoré sú plánované na október 2021, partneri vyzvali na ich bezpečný a spravodlivý priebeh.Súčasne potvrdili záujem EÚ o posilnenie spolupráce s Irakom, ktorý začína zohrávať dôležitú mediačnú úlohu v sporoch na Blízkom východe. Témou zasadnutia boli aj dopady pokračujúcej pandémie, spolu s politickými a sociálnymi turbulenciami v regióne Latinskej Ameriky a Karibiku.