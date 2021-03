Mutácie sú nákazlivejšie a smrteľnejšie. Vedec radí, ako sa voči nim dá účinne chrániť

Zbraň voči novým mutáciám? Ochranu predstavuje VIROSTOP

Bariéra, ktorá chráni dolné dýchacie cesty

Pomáha seniorom aj zdravotníkom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.3.2021 (Webnoviny.sk) -Už v novembri minulého roka sa na Slovensku vyskytovala, vtedy nová, britská mutácia koronavírusu SARS-CoV-2. Jej podiel v skúmaných vzorkách bol už v tom období na niektorých miestach v krajine viac ako 50 %. Od pôvodného kmeňa, ktorý sa rozšíril z Číny, je podľa infektológov britská mutácia nákazlivejšia o 70 % a úmrtnosť zvyšuje o 36 %.Zároveň je vírus v tomto prípade agresívnejší a spôsobuje horší priebeh ochorenia, a to aj u mladších pacientov. Známe sú tiež ďalšie mutácie, hrozbu predstavuje napríklad juhoafrická, ktorá sa minulý týžeň potvrdila aj na našom území. Ochranu a prevenciu aj voči zákerným novým mutáciám predstavujú ústne a nosové spreje VIROSTOP.Vedci prostredníctvom štúdie potvrdili, že ústne a nosové spreje VIROSTOP úspešne bránia koronavírusu SARS-CoV-2 dostať sa do dolných dýchacích ciest, kde vírus spôsobuje najväčšie komplikácie. Zložky obsiahnuté v sprejoch vytvárajú na slizniciach nosa a hrdla ochrannú bariéru, ktorá vírus a jeho mutácie zastaví."Medzi účinnými látkami VIROSTOPU treba spomenúť polyfenoly, ktoré sa viažu na oblasť spike proteínu zodpovedného za vstup vírusu do hostiteľskej bunky. Táto oblasť je podobná známym aminokyselinám a na základe doterajších poznatkov na nej neprebiehajú žiadne mutácie. Na základe toho možno predpokladať, že polyfenoly Virostopu sú účinné aj proti novým variantom koronavírusu.” vysvetľuje špičkový maďarský virológ a klinický mikrobiológ Dr. István Jankovics.Najdôležitejšou zložkou je výťažok z rastliny Cistus krétsky (Cistus creticus), ktorý vytvára na sliznici ochrannú bariéru. Ničí baktérie a vírusy a zlepšuje fungovanie imunitného systému. Ústne a nosové spreje VIROSTOP sú vďaka svojmu prírodnému zloženiu vhodné pre seniorov a rovnako tak aj pre deti už od troch rokov.Kým nebude zaočkovaná dostatočná časť populácie, je nevyhnutné chrániť pred nákazou seba aj svoje okolie. Práve VIROSTOP poskytuje pri pravidelnom používaní rýchlu a účinnú pomoc. Jeho preventívne účinky sa osvedčili už na miestach, kde sa pohybujú najohrozenejšie skupiny obyvateľstva. Preto koncom minulého roka dodal výrobca Herb-Pharma ústne spreje VIROSTOP do Fakultnej nemocnice Nitra a do domovov sociálnych služieb po celom Slovensku.Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.