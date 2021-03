Plán obnovy má byť obnovou krajiny a nie politických preferencií, myslí si Sulíkovo ministerstvo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR vedené predsedom strany Sloboda a Solidarita Richardom Sulíkom sa k predstavenému plánu obnovy bližšie vyjadrí až po jeho preštudovaní. „Za dôležité považujeme, aby išlo o plán obnovy krajiny a nie plán obnovy politických preferencií," dodala k téme stručne hovorkyňa rezortu Katarína Matejková. Ministerstvo financií SR už dalo do pripomienkového konania zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ako aj samotný plán obnovy. Je rozdelený na 18 častí, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote asi 6 miliárd eur. Zameriava sa na päť hlavných priorít, a to zelená ekonomika (2,170 mld. eur), vzdelávanie (800 mil. eur), veda, výskum a inovácie (700 mil. eur), zdravie (1,45 mld. eur) a efektívna verejná správa (1,03 mld. eur).Materiál už stihli podrobiť kritike podnikatelia. Nepáči sa im, že na zlepšenie podnikateľského prostredia by malo ísť z plánu obnovy približne 10 mil. eur. Počíta pritom s tromi reformami, zníženie regulačného zaťaženia podnikania, zjednotenie a elektronizácia procesu insolvenčných konaní a s reformou verejného obstarávania. „Suma vyčlenená priamo na zlepšenie podnikateľského prostredia je smiešne nízka," reagoval výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska