Muž a žena prišli opití na políciu, aby podali oznámenie. Chlap napokon musel ostať

3.1.2024 (SITA.sk) - Muž so ženou prišli na policajné oddelenie podať oznámenie, muž napokon na oddelení musel ostať. Na oddelenie sa totiž priviezli na aute, ale muž pri dychovej skúške nafúkal bezmála tri promile.„Krátko po 18:30 spozoroval policajt na stálej službe Obvodného oddelenia v Bernolákove ako na parkovisku zaparkovalo vozidlo zn. Mercedes Vito, a zo strany vodičových dverí vystúpil muž zjavne pod vplyvom alkoholu. Vozidlo obišiel a otvoril dvere na strane spolujazdca, odkiaľ pomohol vystúpiť žene, ktorá rovnako javila známky požitia alkoholu,“ priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.Keď vstúpili do priestorov oddelenia, službukonajúcemu policajtovi, ktorý ich pri vystupovaní pozoroval, povedali, že prišli podať oznámenie. Keď sa ich spýtal, či muž šoféroval, vodič odpovedal kladne a žena to potvrdila.„Muž bol na mieste podrobený dychovej skúške na alkohol, ktorá sa skončila s výsledkom 2,92 promile (z medicínskeho hľadiska stav ťažkej opilosti),“ uviedol Szeiff.Policajti si 36-ročného muža na oddelení nechali a boli s ním vykonané potrebné úkony. Následne bol umiestnený v cele policajného zaistenia a obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.