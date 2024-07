Muž agresívne nadával, hodil sa o zem a sám sa skotúľal po schodoch. Košická župa reagovala na prípad údajnej policajnej brutality

Vyhrážal sa prostredníctvom mailu

9.7.2024 (SITA.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) sa vyjadril k medializovanému incidentu z 11. júna tohto roka. Ide o incident , po ktorom bol políciou zadržaný muž, ktorý mal byť následne obeťou policajnej brutality . Podľa medializovaných informácií ho policajti mali zbiť, a tiež mu mali do konečníka strkať palicu ukončenú guľou. Ministerstvo vnútra uviedlo, že prípadom sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby , a v prípade vedie trestné stíhanie pre trestné činy zneužitia právomocí verejného činiteľa, ublíženia na zdraví a sexuálneho násilia. Doplnilo, že ak budú vznesené obvinenia, obvinení policajti budú postavení mimo služby.Podľa výpovede poškodeného muža, ktorú získal Denník N, išiel 11. júna na Úrad KSK, kde chcel spísať podanie, avšak keďže prišiel krátko pred koncom úradných hodín, informátorka mu nechcela vyhovieť a privolala príslušníka SBS. Ten ho mal sotiť takým spôsobom, že poškodený sa skotúľal zo schodov. Príslušník SBS mal následne privolať políciu, ktorá poškodeného zadržala.KSK vo svojom stanovisku uvádza, že muž v predmetný deň najprv telefonicky kontaktoval zamestnankyňu KSK, neskôr sa prostredníctvom mailu vyhrážal, a napokon prišiel na úrad i osobne.„Domáhal sa vysvetlenia, prečo nebol na úrad prijatý do zamestnania, keďže v júni 2023 na pracovnom veľtrhu vyplnil dotazník záujemcu o prácu, avšak v auguste 2023 mu bola zaslaná odpoveď, že Úrad KSK nedisponuje vhodným voľným pracovným miestom," vysvetľuje košická župa.KSK dodáva, že sa dožadoval vstupu silným búchaním na dvere, a zamestnankyne na právnom i personálnom oddelení osočil z toho, že keď ho neprijali do zamestnania, poškodili jeho dobrú povesť.„Slovne sa im vyhrážal (“vašu tvár si zapamätám“), čo v nich vzbudilo oprávnenú obavu a strach. Aj po opakovanom nesúhlase si ich fotil a nahrával na mobilný telefón," dopĺňa KSK.Muž mal potom na úrad zaslať žiadosť, na ktorú mu hlavný kontrolór KSK obratom odpovedal, aby danú žiadosť písomne podal na Úrade KSK. Poškodený muž dorazil ešte v ten istý deň na Úrad KSK, kde mal zamestnankyni v podateľni nadávať a narúšať jej osobný priestor, na čo zamestnankyňa privolala svojho nadriadeného.„Sťažovateľovi dali pero a papier, pričom jeho rukou napísanú sťažnosť riadne zaevidovali. Muž naďalej zamestnancom agresívne nadával a napriek opakovaným výzvam odmietal opustiť priestory úradu, na čo zamestnanci privolali Políciu Slovenskej republiky . Svoje agresívne správanie vystupňoval tým, že sa hodil o zem, sám sa skotúľal po schodoch, čím si spôsobil značné zranenia," uviedol kraj.Košická župa dodala, že mužovo správanie počas celého dňa, ktoré označila za vulgárne, agresívne a absurdné, videli desiatky zamestnancov na Úrade KSK. Úrad kraja tiež poskytol polícii kamerové záznamy.„Vzhľadom na mediálne publikované nepravdivé informácie z incidentu je potrebné dodať, že v danom čase žiadna SBS na Úrade KSK nebola. Sťažnosť muža bola riadne zaevidovaná. Polícia nebola privolaná z dôvodu, že muž prišiel podať sťažnosť pred koncom úradných hodín, ale preto, že pracovníčkam úradu vulgárne nadával, verbálne ich napádal a osočoval," zdôrazňuje župa.KSK v závere svojho stanoviska zdôraznil, že odsudzuje prejavy násilia či intolerancie, rovnako ale akcentoval, že je povinný prijať všetky potrebné opatrenia na zaistenie ochrany zdravia svojich zamestnancov, a to aj za pomoci polície, ak je to potrebné.