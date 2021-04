Muž bol odsúdený v Čechách za miliónové podvody, chytili ho v Košiciach (video)

Obohacovanie sa neodvádzaním cla

Európsky zatýkací rozkaz

Bol zjavne zaskočený

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská polícia zadržala muža, ktorý bol už v roku 2009 v Českej republike právoplatne odsúdený za podvody v hodnote 188 miliónov českých korún.Ako ďalej informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka, slovenskému občanovi Františkovi Csányimu v Čechách vymerali trest osem a pol roka vo väzení. Na výkon trestu však nenastúpil a začal sa skrývať.„Trestná činnosť Františka Csányiho spočívala v pôsobení s ďalšími minimálne 13 osobami, ktorých cieľom bolo obohacovanie sa neodvádzaním cla, spotrebnej dane a danej z pridanej hodnoty. Členovia tejto organizovanej skupiny si dopredu rozdeľovali jednotlivé úlohy, svoje konanie plánovali a koordinovali,” povedal Slivka.Aktivity skupiny sa podľa hovorcu týkali 400 dovozov benzínu a nafty zo Slovenska do Českej republiky v rokoch 2003 až 2004.„Vďaka ich postupu pohonné hmoty neboli zavedené do evidencie Colnej správy v Českej republike, čím spôsobili českej strane škodu vo výške 188 192 449 českých korún, teda viac ako sedem miliónov eur podľa dnešného kurzu,” uviedol Slivka.Na slovenského občana vydali české orgány nakoniec v roku 2020 Európsky zatýkací rozkaz. „Česká polícia oslovila so žiadosťou o pomoc svojich slovenských kolegov. Do prípadu sa začali angažovať pátrači cieľového pátrania z Prezídia Policajného zboru, verejnosťou prezývaní ako lovci lebiek,” povedal Slivka.Podľa získaných informácií sa hľadaný na adrese svojho trvalého bydliska nezdržiaval asi 15 rokov. Policajti následne operatívnymi previerkami zistili, že sa skrýva na rekreačnej chate v okrajovej časti Košíc.„František si chatu prerobil na celoročné bývanie a pristúpil ku krokom, ktoré mali sťažiť jeho vypátranie,” uviedol Slivka s tým, že samotná chatka sa nachádza v ťažko dostupnom teréne a v jej okolí bol dobre zabezpečený kamerový systém.„Pozemok chránil strážny pes. František používal osobné motorové vozidlo, ktoré bolo evidované na inú osobu. Jeho mobilné telefónne číslo patrilo anglickému operátorovi,” priblížil Slivka s tým, že svoju pracovnú činnosť si hľadaný prispôsobil tak, aby mohol pracovať z domu.Minulotýždňovou akciou, pri ktorej bol hľadaný nakoniec zadržaný bol podľa Slivku zjavne zaskočený, nekládol odpor a neutrpel žiadne zranenia.„Na základe právoplatne uloženého trestu v Českej republike bude nasledovať proces extradície, ktorý je v kompetencii justičných orgánov oboch krajín,” povedal hovorca.