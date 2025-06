Muž čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, v Rožňave dobodal 40-ročnú ženu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.6.2025 (SITA.sk) - V súvislosti s pondelkovou tragédiou v Rožňave, pri ktorej prišla o život 40-ročná žena, už čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v súbehu s prečinom výtržníctva 57-ročný Rožňavčan. Krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby.Informovala o tom v utorok hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová , podľa ktorej hrozí mužovi v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie.Tragická udalosť sa stala v pondelok popoludní v areáli Evanjelickej cirkevnej základnej školy v Rožňave. Muž bodal ženu do brucha a hrudníka, následne z miesta odišiel, polícia ho však krátko na to zadržala.Zranenú ženu transportovali záchranári do nemocnice, zraneniam však počas prevozu podľahla. Podľa televízie Joj išlo o manželov, muž mal svoju ženu dobodať priamo pred očami ich malého syna.