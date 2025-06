Bratislavský samosprávny kraj hospodáril s prebytkom 9,5 milióna eur. Financie smerovali najmä do piatich oblastí

Finančne podporované oblasti

Investičné výdavky BSK

24.6.2025 (SITA.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hospodáril v minulom roku s prebytkom 9,5 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2024, ktorý v piatok schválili krajskí poslanci. Ako informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman , finančné prostriedky poputujú do rezervného fondu. Samosprávny kraj vlani hospodáril s viac ako 302 miliónmi eur.„Finančné prostriedky smerovali najmä do piatich veľkých oblastí. Prioritnou bola oblasť vzdelávania, kam putovalo vyše 132 miliónov eur. Najväčšími projektmi pre kraj sú najmä budované centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Druhou oblasťou sú sociálne služby, kam išlo vyše 45 miliónov eur," priblížil predseda BSK Juraj Droba . Kraj podporuje a vyzdvihuje najmä dlhodobo prebiehajúci proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb.Treťou najviac podporovanou oblasťou bola doprava. Do prímestskej autobusovej dopravy išlo celkovo 25 miliónov eur a na župné komunikácie II. a III. triedy bolo čerpaných 27 miliónov eur. Rovnako aj v roku 2024 kraj pokračoval v revitalizácii ciest v okresoch Senec, Pezinok a Malacky. Poslednou veľkou oblasťou bola kultúra, kam putovalo vyše 10 miliónov eur.Verejnoprospešné projekty obcí, občianskych združení či neziskových organizácií boli podporené sumou 1 milión eur. BSK zrealizoval v roku 2024 investičné výdavky v celkovej výške takmer 36 miliónov eur, pričom okrem ciest II. a III triedy zrekonštruovali viaceré priestory župných škôl a sociálnych zariadení.„Dokončené bolo napríklad Centrum odborného vzdelávania a prípravy v Ivanke pri Dunaji alebo rekonštrukcia DSS pre deti a dospelých Integra či Centrum sociálnych služieb pod Karpatmi," doplnila Forman.