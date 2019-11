Muž chce darovať sionistickej organizácii vydražené Hitlerove predmety

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Turanovič Foto: TASR/Martin Turanovič

Jeruzalem 25. novembra (TASR) - Libanonský podnikateľ kúpil na dražbe predmety patriace v minulosti Adolfovi Hitlerovi v hodnote viac ako 600.000 eur a plánuje ich darovať sionistickej organizácii, informovala v pondelok agentúra DPA.Obchodník Abdallah Chatila, žijúci vo Švajčiarsku, povedal, že kúpil celkovo desať predmetov vrátane cylindra, škatule na cigary, luxusného vydania knihy Mein Kampf a písacieho stroja, na ktorom bývalý nacistický líder napísal niektoré so svojich prejavov. Chatila chcel podľa svojich slov nakúpiť čo najvyšší počet predmetov, pretože je to jediný spôsob, ako zabrániť tomu, aby skončili v rukách neonacistov.Pôvodne zamýšľal, že predmety spáli. Na základe rozhovorov a uvažovania však dospel k záveru, že ich zachovanie jea nové generácie budú môcť vidieť, že Hitler skutočne existoval.Predmety plánuje darovať organizácii Keren ha-jesod (Zakladajúci fond), ktorá je zameraná na zhromažďovanie a rozdeľovanie finančných darov pre potreby sionistického hnutia a budovanie Izraelského štátu. Organizácia podľa svojej hovorkyne predmety prijme.povedala hovorkyňa a dodala, že o tom, ako s predmetmi naložia, rozhodnú príslušné orgány.Dražbu Hitlerových predmetov uskutočnil 20. novembra aukčný dom Hermann Historica so sídlom v Mníchove. Predstavitelia židovskej obce dražbu kritizovali. Predseda Európskeho židovského zväzu (EJA) rabín Menachem Margolin sa obrátil na zmienený aukčný dom so žiadosťou, aby tieto kontroverzné predmety stiahol zo svojej ponuky.