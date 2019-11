Stratený zajko na Islande – spisovateľka Diana Mašlejová uvádza knižnú novinku Stratený zajko na Islande

V poradí už druhé knižné dobrodružstvá obľúbeného ušatého plyšáka nesú názov Stratený zajko na Islande a očakávaná kniha vychádza vo vydavateľstve Albatros s krásnymi ilustráciami talentovanej výtvarníčky Adely Režnej. Prvá kniha Stratený Zajko v Paríži zaujala detského diváka hneď po svojom vydaní v roku 2017 a ako priznáva sama autorka, aj jej prirástla k srdcu.

„Zajko sa stal mojím obľúbeným knižným hrdinom. Vždy keď cestujem, predstavujem si, čo by tu asi robil, keby sa stratil. Dodnes ho nosím všade so sebou“ priznáva Diana Mašlejová. A prečo sa jej príbeh odohráva až na ďalekom Islande? „Keď sme navštívili tento nádherný ostrov, vládla tam tajuplná atmosféra a miestni nám rozprávali o troloch a elfoch. Už vtedy sa mi v hlave začal tvoriť nový dej. No a keď sme potom pricestovali na grécky ostrov Hydra, zbadala som dievčatko, ktoré v ruke držalo majú plyšovú zajačicu. Odvšadiaľ na ňu gánili mačky. A tam niekde pribudla do deja malá zajačica Klárka, ktorá zajka sprevádza na jeho nových dobrodružstvách."

Stratený zajko na Islande je pôvabná knižka, ktorá rozpráva príbeh o priateľstve, láske, tolerancii a potrebe konať dobro. Podobne ako v predchádzajúcej knihe Stratený Zajko v Paríži, hrá dôležitú úlohu potreba prekonať strach v prospech lásky a pre druhých. V Stratenom zajkovi na Islande malý čitateľ stretáva viacero zábavných postáv a prežije veľké cestovateľské dobrodružstvo.

„Rozprávkový svet je kdesi vo mne. Vnímam okolie realistickými dospelými očami, ale rovnako rada naň pozerám aj cez priezor fantázie. Čo sa asi skrýva v tej starej škatuli, prečo ten vtáčik tak rýchlo odletel? Príbehy patria k môjmu životu, už som sa naučila s nimi žiť. Vidím ich všade a najradšej ich píšem pre deti."

Diana Mašlejová (1987) je slovenská rozprávkarka, literárna publicistka a popularizátorka detskej literatúry. Napísala dve knihy pre dospelých (Aj o vetre, Maják) a šesť kníh pre deti. Diana Mašlejová sa venuje písaniu, organizuje vzdelávacie projekty pre deti na rozvoj čitateľskej gramotnosti, pôsobí ako literárna publicistka. Rada cestuje, sedí na káve, rozpráva sa s priateľmi.