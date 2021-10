Muž dlhodobo týral vlastnú mamu, hrozí mu až 15 rokov za mrežami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2021 (Webnoviny.sk) - Obvineniu pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby čelí 49-ročný muž z okresu Kežmarok. Dlhodobo doma psychicky týral svoju 86-ročnú matku. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až pätnásť rokov.Ako vo štvrtok informovala hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová , muž jej zväčša pod vplyvom alkoholu vulgárne nadával, prial jej, aby už zomrela, odopieral jej spánok, rušil ju nadmerným hlukom, a to aj v nočných hodinách.„V noci ju často budil, nútil ju piť alkohol. Mama, keď videla, že je opitý, radšej odišla z domu. Tieto stresujúce a ponižujúce situácie sa denne opakovali. Mama sa syna veľmi bála, situácia sa stále zhoršovala, začal sa už vyhrážať, že všetko podpáli,“ dodala hovorkyňa.Muž sa podľa hovorkyne dopustil takéhoto konania napriek tomu, že bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch za rovnaký čin odsúdený. Uložený mu bol podmienečný trest na tri roky so skúšobnou dobou v trvaní päť rokov. Polícia muža obmedzila na osobnej slobode, pričom okresný vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.