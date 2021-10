Rusko posilňuje obranné vzťahy s Bieloruskom, predĺžili dohody o dvoch vojenských zariadeniach

Úzke politické či vojenské väzby

Chladné vzťahy

Obavy ruského ministra

21.10.2021 (Webnoviny.sk) - Rusko posilňuje vzťahy v oblasti obrany so susedným Bieloruskom. Ruský minister obrany Sergej Šojgu v stredu oznámil, že spolu so svojím bieloruským rezortným kolegom predĺžili dohody o dvoch vojenských zariadeniach v Bielorusku.O akú dobu dohody o radare včasnej výstrahy v Brestskej oblasti pri Poľsku a centre námornej komunikácie vo Vilejke neďaleko Minsku predĺžili, Šojgu nešpecifikoval.Po stretnutí popredných vojenských predstaviteľov Ruska a Bieloruska Šojgu poukázal na nedávne snahy o posilnenie vojenskej spolupráce medzi oboma krajinami.Tie zahŕňajú aj modernizáciu vojenskej infraštruktúry na spoločné využitie. Rusko a Bielorusko majú dohodu o únii, ktorá predpokladá úzke politické, hospodárske a vojenské väzby.Šojgu oznámil predĺženie dohôd pár dní po tom, čo Rusko pozastavilo činnosť svojej misie pri NATO. Krok bol odpoveďou na to, že Severoatlantická aliancia minulý týždeň vypovedala ôsmich členov misie preto, že podľa nej pracovali pre ruskú tajnú službu.Vzťahy medzi alianciou a Ruskom sú chladné. Moskva opakovane hovorí o hrozbe pre svoju bezpečnosť, ktorú podľa nej predstavuje nasadenie síl NATO pri ruských hraniciach. NATO a Rusko sa tiež vzájomne obviňujú z organizovania destabilizujúcich vojenských cvičení pri hraniciach.Ruský minister obrany v stredu vyhlásil, že desiatky cvičení NATO pri ruských hraniciach mali poslúžiť na nácvik scenárov vojenskej konfrontácie s Ruskom. Konkrétne vyjadril obavy zo zhromaždenia jednotiek NATO v Poľsku a Pobaltí, rozmiestnenia zariadení protiraketovej obrany USA v Rumunsku a Poľsku a modernizácie taktických jadrových zbraní v Európe.Tiež zdôraznil, že „koordinovaná obranná politika, spolupráca pri rozvoji ozbrojených síl, zvýšenie koordinácie a bojového výcviku a spoločné využívanie vojenskej infraštruktúry“ sú pre Rusko a Bielorusko pre aktivity NATO obzvlášť naliehavé.